Trio überzeugt

Der TV Bühl schickte dabei drei Athleten auf die Startblöcke: Philippa Seiler (Jahrgang 2004), die über 400 Meter Lagen und 800 Meter Freistil die Qualifikationsnormen erfüllt hatte. Marie Scholz (2005), die über 400 Meter Lagen startete, und Rik Tausend (2004), der sich über 1500 Meter mit der Konkurrenz aus den südlichen Bundesländern maß. Das Schwimmteam musste sich im Vergleich mit den Großvereinen aus Dresden, München oder Saarbrücken nicht verstecken. Rik Tausend erkämpfte wie im Vorjahr Platz sieben. Seine Zeit (18:13,58) bedeutete gleichzeitig die Qualifikation für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Mai über diese Strecke, bei denen er auch über 800 Meter Freistil an den Start gehen wird.

Marie Scholz verbesserte ihre bestehende Bestmarke um über sieben Sekunden und schlug über die 400 Meter Lagen nach 5:37,99 Minuten an. Sie belegte damit Rang zwölf. Philippa Seiler war die Einzige, die an beiden Wettkampftagen an den Start ging. Über 400 Meter Lagen schlug sie als 16. an, über 800 Meter Freistil belegte sie in 10:13,45 Minuten den zwölften Platz.

Zeitgleich starteten die Fördergruppe und die Delfine beim traditionellen Bruchsaler Sprintermeeting. Trainer Felix Scheumann gab seinen Schützlingen der Fördergruppe die Leistungsbestätigung als Ziel. Mit 28 persönlichen Bestzeiten und 22 Podestplätzen gelang dies den jungen Sportlern sehr gut. Helena Jurack zeigte bei ihren sechs Starts eine solide Leistung und durfte jedes Mal auf das Podest. Auch Sina Kühn verbuchte drei Podestplätze. Isabell Neinaß und Martina Faust schickten ihre Delfingruppe auf den Block. Sechs Plätze auf dem Podest erschwammen sich Taisha Frey, Justus Kühn, Elise Gonda und Carla Dilger.(red)