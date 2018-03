Wider die Übermacht vom See

"Die Geschichte des Finales ist noch nicht geschrieben", sagte Friedrichshafens Trainer Vital Heynen vor knapp vier Wochen. Äußerst beeindruckt war der Trainer des VfB Friedrichshafen damals von der Leistung der Bühler Volleyballer, auch wenn der Rekordmeister und Rekordpokalsieger vom Bodensee die Bisons im Ligaspiel in deren eigenem Revier mit einem glatten 3:0 erlegt hatte. Immerhin: In allen drei Sätzen mussten die Häfler harten Widerstand brechen. "Bühl hat gut gespielt", analysierte Heynen.

Auch Bühls Trainer Ruben Wolochin war Anfang des Monats keineswegs unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, obwohl er gegen den großen Favoriten natürlich gerne mindestens einen Satz gewonnen hätte. Doch in den entscheidenden Momenten hatten die Routiniers vom See stets die besseren Antworten parat, wie Wolochin neidlos anerkennen musste. "Wenn wir nicht stabil geblieben wären, hätte das Spiel kippen können", hatte Heynen damals dennoch eingeräumt, wissend, dass die Annahmequalitäten seines Teams ein echtes Pfund sind.

In Libero Markus Steuerwald kann der frühere Bundestrainer auf einen Routinier bauen, der schon die Champions League und den CEV-Pokal gewonnen hat, mehrfach deutscher Meister und Pokalsieger war, zudem französischer Meister und der einschließlich Olympia auch alle großen Turniere gespielt hat. Der Kinzigtäler, der seine Volleyballkarriere in Hausach begann, ist der ruhende Pol im Spiel der Häfler und Heynens Lieblingsspieler. "Ohne dich gehe ich nicht nach Friedrichshafen" hatte Heynen den zuvor in Paris aktiven Libero zur Rückkehr an den Bodensee bewegt. Neben Steuerwald ist auch der Ex-Bühler David Sossenheimer beim VfB zu einem Annahmespieler der Extraklasse gereift, beide stehen im Ranking der besten Annahmespieler weit oben in der Liste.

Diesen Riegel in Verlegenheit zu stürzen, schafften die Bühler im Ligaspiel eindeutig zu selten, unter anderem auch, weil ihre Aufschläge zu selten ihre optimale Wirkung entfalteten. Vor allem in diesem Punkt erhofft sich Wolochin für das heutige Pokalfinale (13.45 Uhr/live im SWR) eine Steigerung, denn nur wenn Friedrichshafens Annahme ins Schwimmen gerät, hat auch der Bühler Block eine reelle Chance, entscheidend einzugreifen. Was im Ligaspiel ebenfalls viel zu selten gelang. Nur ein einziger Bühler Blockpunkt war damals in der Statistik vermerkt.

Doch nicht nur mehr Risiko beim Aufschlag ist nötig, um Friedrichshafen Paroli bieten oder gar schlagen zu können. Wolochin hofft zudem, dass Mittelblocker David Pettersson nach mehreren Wochen Pause endlich wieder einsatzbereit ist. "Seine Qualitäten würden uns helfen", sagt der Coach und will diese Einschätzung keineswegs als Kritik am jungen Yannick Goralik verstanden wissen. Goralik habe seine Sache bisher durchaus ordentlich gemacht, doch noch fehle ihm die Erfahrung, die gegen exzellenten Zuspieler nötig ist, um deren Spiel zu lesen. Pettersson hat schlichtweg einige Jahre mehr auf dem Buckel.

Ob der an der linken Schulter verletzte Schwede tatsächlich spielen kann, wird sich womöglich aber erst am Samstag, beim Abschlusstraining in der Mannheimer SAP-Arena zeigen. Denn damit es diesmal besser läuft als noch vor zwei Jahren, wird Bühl bereits heute nach Mannheim fahren, morgens in der Arena erstmals trainieren und auch die Abläufe vor und während des Spiels nochmals genau besprechen - einschließlich der Besonderheiten bei der Präsentation der Spieler. "Vor zwei Jahren gab es noch einige Überraschungen, beim Einlauf standen beispielsweise einige Spieler am falschen Fleck. Diesmal wissen wir, auf was wir achten müssen", sagt Wolochin. Und er stellt fest: "Wir sind auf gutem Weg und wollen unser bestes Volleyball spielen."