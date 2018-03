Von Steinbach nach Pyeongchang

Nach den Olympischen Winterspielen ist vor den Paralympics: Der Deutsche Behindertensportverband schickt insgesamt zwanzig Athletinnen und Athleten nach Südkorea, wo vom 9. bis 18. März in Pyeongchang 38 Entscheidungen in den Sportarten Ski alpin, Biathlon, Langlauf, Rollstuhlcurling, Sledge-Eishockey und Snowboarding anstehen. Verabschiedet wurde das Team Deutschland gestern am Frankfurter Flughafen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Zum deutschen paralympischen Team gehören auch fünf Behindertensportler aus dem Badischen Behinderten- und Rehabilitationsverband (BBS), die gestern in der Sportschule Steinbach verabschiedet wurden. "Wir haben wenig Sorgen und hatten eine gute Vorbereitung", sieht Bundestrainer Ralf Rombach (Freiburg) optimistisch dem sportlichen Großereignis entgegen, für das er aus dem BBS Alexander Ehler (Kirchzarten/Skilanglauf, Biathlon), Martin Fleig (Freiburg/Skilanglauf, Biathlon), Anna-Lena Forster (Radolfzell/Ski alpin), Vivian Hösch (Freiburg/Skilanglauf, Biathlon) und Nico Messinger (Freiburg/Skilanglauf) nominiert hat. Begleitläufer von Messinger ist Lutz Klausmann (Titisee-Neustadt).

Fünfzehn Medaillen (neun Gold, fünf Silber, eine Bronze) holte das deutsche Team vor vier Jahren im russischen Sotschi, jetzt hoffen die Behindertensportler auf eine ähnlich positive Entwicklung wie zuletzt bei den Winterspielen. Allerdings versuchte BBS-Präsident Erwin Grom (Breisach) gestern den ganz großen Erfolgsdruck von den badischen Startern zu nehmen: "Wir erwarten zunächst einmal keine Medaillen. Wir verlangen aber, dass jeder an seine Leistungsgrenzen geht. Wenn dann Medaillen herausspringen, ist das umso erfreulicher." Der Bundestrainer sieht das ähnlich. "Wenn die Leistung am Tag X optimal ist, dann müssen wir sehen, was dabei herauskommt. Wir sind im Vergleich zu Sotschi sicherlich in der Breite stärker aufgestellt", so Rombach.

Eine der größten badischen Medaillenhoffnungen ist sicherlich die 22-jährige Anna-Lena Forster aus Radolfzell, die mittlerweile in Freiburg lebt, weil sie dort am Olympiastützpunkt optimale Trainingsbedingungen hat. Vor vier Jahren belegte die Monoskifahrerin in der Abfahrt Rang vier, im Riesenslalom Platz drei, im Slalom und in der Super-Kombination wurde sie jeweils Zweite. "In Sotschi war ich unerwartet erfolgreich. Durch den Umzug nach Freiburg habe ich mich weiter positiv entwickelt", erzählt Forster, die wegen der Paralympics ihr Psychologiestudium für ein Semester hat ruhen lassen. Entsprechend viel hat sie sich für Pyeongchang vorgenommen: "Ich will meine Bestleistung abrufen. Gold im Slalom wäre super."

Auch das Thema Doping wurde gestern in Steinbach vor Sponsoren, Freunden und Betreuern kurz angeschnitten. BBS-Präsident Erwin Grom: "Ich lege die Hand für alle unsere Sportler ins Feuer, sie sind sauber."

Mit einem kleinen Kuvert (Grom: "Der Inhalt macht ein bisschen Spaß") und weiteren Präsenten wurde das badische Team dann Richtung Frankfurt verabschiedet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schickte von dort aus das Team Deutschland auf die weite Reise nach Südkorea.