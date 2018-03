Mit blauem Auge

Gerade nochmal mit einem blauen Auge ist der Karlsruher SC am Freitagabend bei seinem Gastspiel bei den Sportfreunden Lotte davongekommen, schließlich konnte Fabian Schleusener die Führung der stark ersatzgeschwächten Gastgeber durch Jaroslaw Lindner (51.) erst zehn Minuten vor dem Schlusspfiff ausgleichen. Immerhin: Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz blieb damit auch im 16. Spiel hintereinander ungeschlagen. Durch das 1:1 von Hansa Rostock bei der Bundesligareserve von Werder Bremen und die Absage der Partie von Wiesbaden in Chemnitz kletterten die Badener erstmals in dieser Spielzeit auf Tabellenrang drei.

Die erste Halbzeit im Tecklenburger Land war recht ausgeglichen und ohne große Aufreger verlaufen. Der KSC hatte zwar schon nach 15 Sekunden den ersten Eckball und nach etwas mehr als einer Minute einen Freistoß in aussichtsreicher Position, konnte aus beiden Szenen aber kein Kapital schlagen. Die erste Tormöglichkeit verzeichneten so die Hausherren. KSC-Keeper Benjamin Uphoff konnte einen Schuss von Jaroslaw Lindner aus der Drehung und etwa 16 Metern gerade noch um den Pfosten drehen (3.). In der Folgezeit entwickelte sich ein Spiel, in dem der Ball schnell und häufig den Besitzer wechselte. Positiver formuliert: Es entwickelte sich eine abwechslungsreiche Auseinandersetzung. Allerdings gingen den meisten Ballverlusten technische Fehler oder Fehlpässe voraus. Abschlüsse waren auf beiden Seiten deshalb Mangelware. Was Schleusener (6. und 32.), und Marc Lorenz (13. und 21.) aus ihren Möglickeiten machen, war wiederum schwach. Auf der anderen Seite verfehlte Alexander Langlitz den KSC-Kasten deutlich (39.).

"Wir haben gut angefangen, dann aber mehr und mehr nachgelassen", stellte Karlsruhes Co-Trainer Dimitros Moutas in der Pause fest - und verband das mit dem Arbeitsauftrag für Halbzeit zwei: "Wir müssen aggressiver zu Werke gehen."

Davon war nach Wiederanpfiff jedoch nichts zusehen. Stattdessen schoss Lindner von halb rechts zunächst knapp links am Karlsruher Tor vorbei (50.), eine Minute später traf der offensiv auffälligste Sportfreund nach einem Doppelpass mit Andre Dej aus spitzem Winkel von rechts zum 1:0 für Lotte (51.).

Es war das erste Gegentor für den KSC seit 421 Spielminuten, ein Wachmacher war dieses für die Wildparkprofis allerdings nicht. Die Schwartz-Schützlinge ließen weiterhin jede Ballsicherheit und Passgenauigkeit vermissen und stellten sich in den Zweikämpfen eher amateurhaft an.

Nach etwas mehr als einer Stunde hatte Schwartz genug vom stümperhaften Gekicke seiner Mannschaft und brachte Marco Thiede für Lorenz sowie Dominik Stroh-Engel an Stelle von Florent Muslija. Das zahlte sich in einer Überlegenheit aus, die in der 80. Minute, nach Vorarbeit von Stroh-Engel und Anton Fink, doch noch zum 1:1 durch Schleusener führte.