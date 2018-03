Der Favorit gibt sich keine Blöße

Von Winfried Heck Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen bleiben in dieser Saison eine Klasse für sich. In einem über weite Strecken sehr sehenswerten Finale holte sich der hohe Favorit vom Bodensee mit einem letztlich klaren 3:0 (25:20, 25:8, 25:21)-Erfolg gegen die Volleyball Bisons Bühl zum 15. mal den Pokal des Deutschen Volleyball Verbands. Insgesamt war es bereits der 31. Titelgewinn der Häfler, die im Finale zudem wettbewerbsübergreifend ihren 31. Saisonsieg feierten. Nüchtern betrachtet holte Bühl vor 11354 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena nur zwei Punkte mehr als bei seiner ersten Finalteilnahme vor zwei Jahren gegen Berlin. Tatsächlich aber lagen Welten zwischen der Leistung von damals und dem, was das Bühler Team gestern ablieferte. Das sah auch Bühls Trainer Ruben Wolochin so. "Wir sind mit dem Ergebnis natürlich unzufrieden, vor allem mit dem zweiten Satz. Im ersten und dritten Satz haben wir aber sehr gut gespielt und bis zum Ende an unsere Chance geglaubt", stellte der Trainer der Schmettermänner aus der Zwetschgenstadt fest. Obwohl Bühl schon in der Liga mit 3:0 geschlagen worden war, ging Friedrichshafens Trainer Vital Heynen im Pokalfinale auf Nummer sicher. Der Belgier schickte von Beginn an seine nominell stärkste, im Vergleich zum Ligaspiel auf gleich vier Positionen veränderte Mannschaft aufs Feld. Trotzdem begann Bühl frech und unbekümmert, versuchte den Favoriten mit gefährlichen Aufschlägen und schwungvollem Angriffsspiel in Verlegenheit zu stürzen. Was sehr zur Freude der zahlreich mitgereisten Bühler Fans und des neutralen Publikums anfangs auch gelang. Vor allem Masahiro Yanagida schien von der großen Kulisse beflügelt und war vom Friedrichshafener Block lange Zeit nicht zu halten. Bis zum Stand von 12:10 war Bühl Taktgeber und spielte mit großer Leidenschaft, während Friedrichshafen sein Spiel fast schon geschäftsmäßig aufzog. Zur Satzmitte erhöhte der Favorit dann aber den Druck im Aufschlag und fand nun auch immer häufiger die Lücken im Bühler Annahmeriegel. Hinzu kam, dass die Bisons zunehmend Respekt vor dem guten Friedrichshafener Block zeigten und die eigenen Angriffe nicht mehr so konsequent zu Ende spielten. Die Ungenauigkeiten auf Bühler Seite häuften sich, Friedrichshafen bestrafte zudem jede Schwäche postwendend. "Wir blieben geduldig, versuchten möglichst keine Fehler zu machen und hatten damit Erfolg", zeigte sich Friedrichshafens Trainer Vital Heynen hernach sehr zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. Mit vier viel zu einfach herausgespielten Punkten übernahm Friedrichshafen bei 14:13 erstmals wieder die Führung und baute diese anschließend auf 18:14 aus. Doch noch gab sich Bühl nicht geschlagen, Yanagida, mit insgesamt 13 Punkten erfolgreichster Punktesammler auf dem Feld, feuerte seine Mitspieler immer wieder an - letztlich vergebens. Der zweite Satz geriet dann zum Debakel. "Wir wollten möglicherweise zu viel", TVB-Zuspieler Mario Schmidgall. Bühl agierte nun in einigen Phasen zu optimistisch und leichtfertig und erlaubte sich gegen einen nahezu fehlerlos spielenden Gegner viel zu viele Eigenfehler. "Friedrichshafen war in der Defensive aber auch echt stark. Wir sind da einfach nicht mehr durchgekommen", fasste Außenangreifer Tim Stör den verpatzten zweiten Satz nüchtern zusammen. Im dritten Durchgang kam Bühl dann aber nochmal zurück, zeigte nun - wie von Wolochin gefordert - sein bestes Volleyball. Wieder war es Yanagida, der voran ging, aber auch Magloire Mayaula punktete jetzt mehrfach. Hellwach wurden am Netz nun die Punkte gemacht, die man zuvor zu oft dem Gegner überlassen hatte. Auch Iurii Kruzhkov auf der Diagonalen packte wieder häufiger zu, das Spiel war in dieser Phase absolut ausgeglichen. Ausgerechnet Kruzhkov war es dann, der beim Stand von 21:22 auf der Außenposition die große Chance zum Ausgleich vergab und Friedrichshafen damit erstmals im dritten Satz eine Zwei-Punkte-Führung ermöglichte. Wolochin nahm eine letzte Auszeit, doch der Favorit spielte nun seine ganze Routine aus und ließ sich den Satz und damit den Pokalsieg nicht mehr nehmen. Symptomatisch für die gesamte Partie war es ein Setzfehler des Bühler Blocks, mit dem das Spiel schließlich endete.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Bühl im Pokalfinale nur Außenseiter Bühl (red) - Zumindest von der Papierform her sind die Dinge geklärt: Der VfB Friedrichshafen ist im Finale um den Deutschen Volleyball-Pokal an diesem Sonntag klarer Favorit, der TVB Bühl (Foto: toto) ebensolcher Außenseiter. Andererseits: Auch diese Finale muss erst gespielt werden. » Weitersagen (red) - Zumindest von der Papierform her sind die Dinge geklärt: Der VfB Friedrichshafen ist im Finale um den Deutschen Volleyball-Pokal an diesem Sonntag klarer Favorit, der TVB Bühl (Foto: toto) ebensolcher Außenseiter. Andererseits: Auch diese Finale muss erst gespielt werden. » - Mehr Solingen

Bisons: Bloß kein Punktverlust Solingen (red) - Patzen verboten, heißt es für die Bühler Bundesliga-Volleyballer am Sonntag beim Gastspiel beim Tabellenletzten aus Solingen. Schließlich könnte jeder Punktverlust bei der Jagd um die besten Playoffplätze ärgerlich sein und sehr schmerzhaft werden (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Patzen verboten, heißt es für die Bühler Bundesliga-Volleyballer am Sonntag beim Gastspiel beim Tabellenletzten aus Solingen. Schließlich könnte jeder Punktverlust bei der Jagd um die besten Playoffplätze ärgerlich sein und sehr schmerzhaft werden (Foto: toto). » - Mehr Bühl

Kein Kraut gewachen Bühl (red) - Der Formanstieg der Bundesliga-Volleyballer des TV Bühl (Foto: toto) hält an, doch gegen einen bärenstarken VfB Friedrichshafen scheint derzeit kein Kraut gewachsen. Mit 0:3 verloren die Gastgeber aus der Zwetschgenstadt gegen den Rekordmeister. » Weitersagen (red) - Der Formanstieg der Bundesliga-Volleyballer des TV Bühl (Foto: toto) hält an, doch gegen einen bärenstarken VfB Friedrichshafen scheint derzeit kein Kraut gewachsen. Mit 0:3 verloren die Gastgeber aus der Zwetschgenstadt gegen den Rekordmeister. » - Mehr