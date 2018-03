Ein Sieg des Willens

Der SV 08 Kuppenheim hat den Winter und den Frust erst einmal aus dem Wörtel vertrieben. Im zweiten Nachholspiel gegen den FC Auggen erkämpfte sich der abstiegsbedrohte Verbandsligist gestern vor 150 Zuschauern bei Temperaturen im Plusbereich einen eminent wichtigen 2:1 (2:1)-Sieg und steht jetzt aufgrund der besseren Tordifferenz sogar über dem Strich.

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Schlusslicht SC Hofstetten hatten die Kuppenheimer diesmal neben ihren Kickstiefeln auch die Arbeitshandschuhe angezogen, was angesichts des schwer bespielbaren Rasens besonders notwendig war. Vom Willen getrieben und trotzig wurde Fußball überwiegend gearbeitet. Sie hakten, rannten, grätschten, wenn es sein sollte, foulten sie auch. Aber man ließ streckenweise auch gekonnt den Ball laufen. Das frühe 1:0 (3.) durch Andreas Weisgerber war jedenfalls toll herausgespielt.

"In der ersten Halbzeit haben meine Jungs genau die Reaktion gezeigt, die ich sehen wollte. Nach 70 Spielminuten haben wir uns dann zu sehr hinten reindrängen lassen, aber Gott sei Dank ging das gut", frohlockte Kuppenheims Trainer Matthias Frieböse nach dem erlösenden Abpfiff. "Es hat gleich gut angefangen für uns", flüchtete sich Gästetrainer Enzo Minardi in Galgenhumor und meinte weiter: "Nach 20 Spielminuten haben wir dann zwar ins Spiel gefunden, aber es war alles zu durchsichtig und ohne Durchschlagskraft."

In der Tat legten die Kuppenheimer los wie die Feuerwehr. Bereits nach 18 Sekunden hatte Lucas Grünbacher das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am gut reagierenden Gästetorhüter Elias Kiefl. Besser machte es dann kurz darauf Andreas Weisgerber, der allerdings nach einer tollen Stafette den Ball nur noch zum 1:0 (3.) über die Linie bugsieren musste. Und als dann dem agilen Simon Götz nach einem Freistoß von Yannis Otto mit einer Bogenlampe per Kopf das glückliche 2:0 (15.) glückte, kannte der Jubel im Kuppenheimer Lager keine Grenzen mehr.

Erst jetzt wachten die Markgräfler so langsam auf. Einen ersten Warnschuss feuerte Matthias Dold ab, doch Kuppenheims Torhüter Nikolai Gogol war auf dem Posten (30.). Per Foulelfmeter kamen sie aber dann doch noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Denis Kolasinac war im Strafraum zu ungestüm in einen Luftkampf mit dem ehemaligen Drittligastürmer Bastian Bischoff gegangen - und Schiedsrichter Najib Nasser aus Friesenheim zeigte sofort auf den ominösen Punkt. Der Gefoulte trat selbst zur Ausführung an und verwandelte eiskalt zum 2:1 (35.).

Nach dem Seitenwechsel war es dann ein zerfahrener Zermürbungskampf. Die nie aufsteckenden Markgräfler versuchten das Ruder noch herumzureißen, aber die Kuppenheimer hielten bis zum Abpfiff am Boden und in der Luft voll dagegen und ließen keine echte Torchance der Markgräfler mehr zu. Letztendlich war es aber ein verdienter Sieg des Willens.

SV 08 Kuppenheim: Gogol - Radke (82. Tasli), Kolasinac, Karadogan, Otto - Karamehmedovic, Peter - Eren (61. Djuric/85. Hedwig), Weisgerber, Götz - Grünbacher (72. Mörmann).

FC Auggen: Kiefl - Cifdalöz, Reinecker, Wettengel, Lacher - Dold (68. Sowe), Anlicker, Kahn (64. Casalnuovo), Imgraben (81. Heier) - Wettlin - Bischoff.

Schiedsrichter: Najib Nasser (Friesenheim) - Zuschauer: 150 - Tore: 1:0 Weisgerber (3.), 2:0 Götz (15.), 2:1 Bischoff (35., Foulelfmeter) - Gelb-Rote Karte: - Bischoff wegen Meckerns. (89.) - Beste Spieler: Karadogan, Götz - Wettengel, Wettlin.