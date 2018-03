Dem Bezirk gehen die Schiedsrichter aus

Bernhard Zerr, Bezirksschiedsrichterobmann (BSO) des hiesigen Fußballbezirks, nutzte am vergangenen Sonntag bei der Halbjahresversammlung in Sasbach die Gelegenheit, den anwesenden 54 Vereinsvertretern die Problematik im Schiedsrichterwesen zu veranschaulichen. Aus seinem Vortrag wurde deutlich, dass die Lage durchaus als dramatisch bezeichnet werden kann.

In den vergangenen fünf Jahren stehen 161 Abmeldungen lediglich 113 neue Schiedsrichter gegenüber. Davon stellen allein die Top-15-Vereine, wie sie Zerr nannte, 71 Unparteiische. "29 Vereine haben uns in den zurückliegenden fünf Jahren überhaupt keinen neuen Schiedsrichter zugeführt", so der BSO. Dabei sprach er insbesondere eine Region an: das Murgtal. Dort findet das Schiedsrichterwesen offensichtlich so gut wie gar keinen Anklang. Umso erstaunter zeigte sich Zerr, dass er jüngst aus dieser Ecke des Fußballbezirks eine Mail erhalten habe, in der sich über eine Nichtbesetzung eines C-Juniorenspieles ausgelassen wurde. "Das kann ich nicht verstehen", sagte der Schiri-Boss. "Wir versuchen im Juniorenbereich, Schiedsrichter aus der näheren Umgebung einzusetzen. Wenn ihr allerdings wollt, dass ein Schiedsrichter aus Gamshurst beispielsweise nach Weisenbach anreist und 100 Kilometer abrechnet, können wir gerne darüber nachdenken."

Mit der aktuellen Anzahl an Unparteiischen kann in der kommenden Saison die Reservestaffeln der KreisligenA nicht mehr besetzt werden, verdeutlichte Zerr. Er verwies darauf, dass der Fußballbezirk über 14 Ligaschiedsrichter verfügt, also Unparteiische, die Landesliga und höher pfeifen, "bis hin zu Daniel Schlager in der Zweiten Bundesliga". Seien an einem Wochenende zehn Ligaschiedsrichter mit ihrem Gespann im Einsatz, so fehlten im Bezirk satte 30 Unparteiische, verdeutlichte er.

Nur elf Neulinge beim jüngsten Lehrgang

Beim diesjährigen Neulingslehrgang im Februar seien 21 Anmeldungen erfolgt, am Kurs selbst haben aber nur elf Neulinge teilgenommen. "Da frage ich mich, wieso meldet man sich an, wenn man dann ohnehin nicht erscheint?", wunderte sich der BSO.

Er appellierte an die Vereine, auch Spieler anzusprechen, die beabsichtigen, die Kickstiefel an den Nagel zu hängen. "Die Altersgrenze für einen Einstieg in das Schiedsrichterwesen gibt es nicht mehr", so Zerr. Selbst wenn der neue Referee im Jahr "nur" 20 Jugendspiele leiten würde, zähle er zum Schiedsrichterkontingent, was beiden Seiten weiterhelfe. Dem Verein um sein Schiedsrichter-Soll zu erfüllen und dem Bezirk freilich in Person eines neuen Unparteiischen. Auch Schiedsrichter, die aus verschiedenen Gründen eine Pause eingelegt haben, gelte es, zur Rückkehr zu animieren. Übrigens: Der SV Sinzheim stellt mit zehn Schiedsrichtern die meisten.