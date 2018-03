Tore satt zum Auftakt

Den Auftakt machte die Begegnung des MSC Philippsburg gegen den MSC Malsch. Dabei sahen die rund 100 Zuschauer in der MSC-Arena eine von Beginn an einseitige Partie. Die Gastgeber hatten Spiel und Gegner sofort in Griff. Jan Zoll brachte Philippsburg nach vier Minuten in Führung. Es dauerte allerdings bis zur 21. Minute, ehe die Gastgeber die Überlegenheit in weitere Tore ummünzen konnten. Nach der Halbzeit nahm der Philippsburger Express immer stärker an Fahrt auf. Zoll (41.), Nuri Arslan (44.), Sergej Karst mit einem Hattrick (46., 49., 53.) und Zoll (58.) brachten die Gastgeber auf 8:1 nach vorne. Damit war die Partie entschieden. Karst (65.) und Arslan (66., 70.) machten dann im letzten Viertel alles klar. Damit hat sich der MSC Philippsburg eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche geschaffen.

Der MSC Taifun Mörsch gab sich im Duell der Staffelmeister am Samstagnachmittag keine Blöße. Vor den rund 100 Zuschauern im Erwin-Schöffel-Stadion setzte sich der MSC klar mit 10:2 gegen den 1.MSC Seelze durch. Die Hausherren hatten die Partie von Beginn an im Griff und führten im ersten Viertel durch Tore von Lucca Fuchs (8., 14.), Patrick Palach (10.) und Justin Tichatschek (16.) mit 4:0. Die Gäste aus Niedersachsen versuchten, dagegenzuhalten - Dovydas Zilius (26.) verkürzte für Seelze, allerdings konnte der starke Fuchs im Gegenzug das 5:1 erzielen. Tichatschek erhöhte in der 28. Minute auf 6:1 für den MSC Taifun. Palach markierte in der 30. Minute das 7:1. Damit war die Gegenwehr der Gäste endgültig gebrochen. Robin Faisz konnte eine Minute vor der Halbzeit sogar noch das 8:1 erzielen. Dovydas Zilius verkürzte in der 45. Minute noch einmal für den Nordmeister, doch machten Tichatschek (49.) und Palach (69.) am Ende alles klar für die Badener, die mit einem beruhigenden 10:2-Vorsprung ins Rückspiel am Wochenende gehen können.

Der MSC Ubstadt-Weiher konnte sich über einen klaren 8:2-Erfolg beim MBV Budel freuen. Kevin Gerber (3) und Lucca Böser brachten die Gäste zur Halbzeit mit 4:1 in Führung. Die weiteren Torschützen wurden leider nicht übermittelt. Durch den Sieg mit sechs Toren Unterschied kann der MSC Ubstadt-Weiher beruhigt ins Rückspiel gehen. Über 250 Zuschauer sahen am Sonntagnachmittag den ersten Auftritt des russischen Nationalspielers Mits Gennady im Dress des MSC Comet Durmersheim. Der Altmeister war beim MSC Puma Kuppenheim zu Gast und überraschte die Zuschauer mit einem starken Beginn. Mit 2:0 führte der MSC Comet nach 20 Minuten durch Tore von Michael Jockers (4.) und Jonas Burger (20.). Benjamin Walz konnte in der 22. Minute verkürzen, allerdings stellte Burger nur sieben Minuten später den alten Abstand wieder her. Max Schmitt verkürzte in der 30. Minute auf 2:3, doch Jockers konnte in der 31. Minute sogar das 4:2 für die Gäste erzielen. Nach der Halbzeit kamen die Hausherren besser ins Spiel und drehten die Partie. Walz (46., 50.) glich aus. Max Schmitt (54.) und erneut Walz (59.) brachten die Hausherren erstmals in Führung. Burger verkürzte in der 59. Minutenochmals auf 6:5. Im letzten Viertel machten Jannis Schmitt (63.) und Walz mit einem Hattrick (69., 77., 79.) alles klar. Burger sorgte in der Schlussminute für den 10:6-Endstand. Trotz des Sieges wartet auf den deutschen Meister ein schwerer Gang im Rückspiel am Wochenende. (tm)