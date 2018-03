Weisenbachs Vorsprung schmilzt dahin

In derkletterten die TTF Rastatt durch einen 9:6-Heimsieg gegen die DJK Oberhamersbach auf den dritten Tabellenrang. In den Doppelspielen sorgten Julian Hertel/Thomas Hillert und Martin Hamhaber/Tobias Prestenbach für die 2:1-Führung der TTF. Prestenbach, der nur im Doppel antrat, wurde von Vincent Kappenberger in den Einzelspielen vertreten. Der Neuzugang, der erst nach der Winterpause für die TTF die Spielberechtigung erhielt, gewann beide Einzel. Mit Hertel, Hillert, Hamhaber, Manuel Weis und Yannic Klein waren alle Teamkollegen am Gesamtsieg beteiligt.

In der Frauen-Verbandsliga schmolz der Vorsprung des spielfreien Spitzenreiters TV Weisenbach (24:4) auf einen Zähler zusammen. Der zweitplatzierte TTF Stühlingen II (23:11) meldete sich mit einem 8:0-Kantersieg aus dem Gastspiel beim TTC Beuren im Meisterschaftskampf zurück. Nach Minuspunkten verfügen die Murgtälerinnen immer noch über einen komfortablen Vorteil von sieben Punkten.

Durch einen 9:6-Derbysieg beim TTV Gamshurst konnte sich der TTV Muckenschopf in der Landesliga der Männer bis auf einen Punkt an den Bezirksrivalen herantasten. In einer umkämpften Partie - sieben der ersten acht Einzelspiele wurden erst im fünften Satz entschieden - holte Muckenschopf mit Erfolgen im hinteren Paarkreuz den spielentscheidenden Vorteil.

Nach der 6:9-Auswärtsniederlage beim TTC Fessenbach steht der TB Gaggenau als erster Absteiger vorzeitig fest. Gaggenau führte nach den Doppeln mit 2:1, in den Einzelspielen konnte Iljan Ramljak im ersten Durchgang den einzigen Sieg erzwingen. Im zweiten Durchgang erzielten Viktor und Simo Marijic nochmals den Anschluss zum 6:8, Björn Theberaths Niederlage (14:16 im Entscheidungssatz) besiegelte neben der Niederlage aber den Abstieg.

Die zweite Mannschaft der TTF Rastatt verpasste in der Landesliga der Frauen durch die klare 2:8-Derbyniederlage beim TTC Iffezheim II den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft der TTF kam lediglich durch zwei Einzelsiege von Valerie Kreideweis zu Zählbarem. Iffezheim gewann beide Doppel und hatte in Anna Deschner und Nora Pallek seine stärksten Kräfte. Sandra Fettig und Sigrid Vollmer gewannen je ein Einzel. Mit drei Punkten Vorsprung auf Schlusslicht DJK Oberharmersbach dürften die letzten Zweifel am Klassenverbleib - es gibt nur einen Absteiger - beseitigt sein.

Im zweiten Bezirksderby unterlag Iffezheims Reserveteam beim TV Bühl mit 4:8. Durch die 4:8-Niederlage der DJK Oberschopfheim gegen den TTC Friesenheim haben die TTF-Reserve trotz der Niederlage und auch der TV Bühl immer noch die berechtigte Hoffnung auf die Vizemeisterschaft.

Der TTC Iffezheim behauptete mit einem 9:2-Auswärtserfolg beim TV Lichtental seine Tabellenführung in der Männer-Bezirksliga mit 28:4 Punkten. Der TV Weisenbach bezwang im Murgtalderby die Spvgg Ottenau III mit 9:4 und bleibt hinter Iffezheim mit 27:3 Zählern auf Rang zwei, während Ottenau mit 24:4 Punkten etwas zurückfiel. Der spielentscheidende Vorteil: Weisenbach gewann in der knapp 200-minütigen Partie alle fünf Entscheidungssätze.

Nach vier Niederlagen in Serie gelang dem TTV Bühlertal im Heimspiel gegen den TB Bad Rotenfels mit 9:6 der erste Rückrundenerfolg. Die TTF Rastatt II haben sich durch einen 9:3-Erfolg im Stadtderby gegen den TTC Rauental II den Klassenerhalt so gut wie gesichert.

Mit zwei klaren Erfolgen übernahm der TV Gernsbach (26:4) die Spitzenposition in der Bezirksklasse der Männer. Nach dem 9:0-Kantersieg über den Tabellenletzten TuS Sasbachried wurde auch das Auswärtsspiel beim TTV Au am Rhein problemlos mit 9:3 nach Hause geschaukelt. Auch der TB Sinzheim setzte sich bei der Spvgg Ottenau IV mit 9:0 durch, musste aber wegen der geringeren Punktezahl vom 24:2 Zählern gegenüber Gernsbach den ersten Platz räumen. Der TTV Au am Rhein raubte mit einem 8:8-Unentschieden beim SV Weitenung seinem Gegner nicht nur einen Punkt, es dürfte somit wohl auch die letzte Hoffnung auf die Vizemeisterschaft dahin sein. (ti)