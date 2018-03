KSC hat noch eine Rechnung offen Von Hans Falsehr Seit seinem Heimsieg über den Halleschen FC (2:0) vor eineinhalb Woche ist der Karlsruher SC die beste Heimmannschaft der 3. Liga. Die Wildparkprofis sind zu Hause noch ungeschlagen und sollten diese Serie morgen Abend (19 Uhr) gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit drei Punkten ausbauen können. Alles andere als der elfte Heimsieg wäre jedenfalls eine große Enttäuschung für Trainer Alois Schwartz und seine Schützlinge. Andererseits: Wie unerwartet eine Serie einer Zerreißprobe unterzogen werden kann, mussten Torhüter Benjamin Uphoff und seine Vorderleute erst vergangenen Freitag bei den stark ersatzgeschwächten und deshalb als Außenseiter ins Spiel gegangenen Sportfreunden Lotte (1:1) feststellen. Den lange Zeit zu passiven Badener wurde im Tecklenburger Land erst nach etwa einer Stunde und mit 0:1 in Rückstand liegend klar, "dass man in jedem Spiel an die Leistungsgrenze gehen muss", stellte Schwartz fest und setzt auf die Lernfähigkeit seiner Truppe. Denn das Spiel gegen Großaspach findet zumindest unter ähnlichen Vorzeichen statt: Die Gastgeber sind wieder - mehr oder weniger - hoch favorisiert, schließlich ist die SG Sonnenhof, bei der mit Torhüter Maximilian Reule, Sebastian Schiek und Michael Vitzthum drei frühere KSC-Spieler unter Vertrag stehen, in der aktuellen Formtabelle, in der die letzten sechs Spiele abgebildet werden, mit vier Niederlagen und zwei Unentschieden (4:14 Tore) Letzter. Zudem beklagt Großaspach, ähnlich wie die Sportfreunde, etliche durch Sperren bzw. Verletzungen bedingte Ausfälle. "Klar ist aber auch, dass wir die SG Sonnenhof Großaspach sind", zeigt Gästetrainer Sascha Hildmann auf der Großaspacher Homepage zumindest verbal Flagge. Und die sei dafür bekannt, "in allen Bereichen immer alles zu geben. Das möchte ich am Mittwoch auf dem Feld sehen." Hildmann verspricht: "Wir werden bis zur letzten Sekunde alles geben. Das haben wir im Hinspiel gezeigt und waren deshalb auch erfolgreich." In der Tat: Obwohl der KSC in Großaspach eines seiner besten Saisonspiele ablieferte, mussten die Wildparkprofis am 19. September vergangenen Jahres die Heimfahrt mit einer 0:1-Niederlage antreten. "Wir haben mit der SG noch eine Rechnung offen", sagt KSC-Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek denn auch zu den emotionalen Gesichtspunkten des Rückspiels des kleinen baden-württembergischen Derbys. Rein sportlich betrachtet hat es der KSC mit einer Mannschaft zu tun, "die robust und kompakt verteidigt", sagt Alois Schwartz, "schnell nach vorne spielen und damit jedem Gegner wehtun kann." Um nicht in Konter der SG zu laufen, müsse seine Mannschaft "gut gestaffelt" sein. Personell kann der KSC-Coach aus dem Vollen schöpfen. Andreas Hofmann, der nach seiner langen Verletzungspause in der Vorrunde noch Trainingsrückstand aufweist, hat sich in der vergangenen Woche eine Bänderzerrung im Sprunggelenk zugezogen, wäre aber ohnehin nicht für das 18-köpfige Aufgebot in Frage gekommen.

