Turbulenzen getrotzt - Happy End möglich Von Marvin Lauser Für die Oberliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden gab es bisher nur eine Richtung - nach oben. Am Ende der vergangenen vier Spielzeiten stand für den am ersten Juni 2013 gegründeten Verein immer ein Aufstieg. Das ist diese Saison anders. Die erste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte verlief bisher sehr turbulent und nicht wie erhofft: Die UCBB stemmen sich mit aller Macht gegen den Abstieg. "Wir sind eigentlich viel zu schnell aufgestiegen", betont Bahadir Acikkol, erster Vorstand des Vereins, mit Blick auf die bisherigen Erfolge. Rückschläge waren demnach quasi vorprogrammiert. Und sie kamen: Kurz vor Saisonbeginn trennte man sich vom damaligen ersten Sportvorstand und Headcoach Mirza Djodjic. Auf ihn folgte Brandon Johnson, den der Verein als Spielertrainer eingeplant hatte. Der US-Amerikaner, der laut Acikkol "vorgehabt hatte, langsam als Trainer zu reifen und in Baden-Baden etwas aufzubauen", konnte aufgrund von Schmerzen im Knie ab dem zweiten Saisonspiel nicht mehr mitwirken und in seiner Rolle als reiner Trainer "nicht die nötigen Impulse setzen, um die UCBB zurück in die Spur zu bringen". Johnson habe in der Winterpause, so Sportvorstand Andreas Kunz, aus privaten Gründen um die Freigabe gebeten". Nach dem Saisonauftakt mit einer Niederlage und zwei Siegen gab es eine schier beispiellose Pleitenserie. Neuland für die bis dato erfolgsverwöhnte Mannschaft. So konnte es nicht weitergehen. Verantwortliche und Mannschaft setzten sich zusammen und entschieden sich, wie es Acikkol nennt, zu einem "ganz radikalen Cut", um das Ruder rumzureißen und den Abstieg zu verhindern. Außer Johnson verließen den Verein Michael Baumer, Sahin Charles Belle (beide zum SSC Karlsruhe), Luai Hallak (DJK Ost Karlsruhe II) und Florian Münch. Grund für die Abgänge von Baumer, Belle und Münch war laut Acikkol die mangelnde Trainingsbeteiligung der drei Stammspieler. Das Trio war beruflich zu sehr eingespannt. Schließlich hatten die Freunde vor eineinhalb Jahren gemeinsam das Model-Label "Heart over hate" gegründet. Baumer erklärt auf BT-Nachfrage, dass die Selbstständigkeit die Karlsruher Jungunternehmer "zeitlich so einspannt, dass ein regelmäßiger Trainingsbesuch in Baden-Baden nicht mehr möglich war". Kunz bestätigt die "Trennung im Guten und anhaltende Freundschaften" aller Beteiligten. "Die drei haben aus beruflichen Gründen nicht mehr die Trainingsleistung und Motivation gebracht", die man vonseiten der Verantwortlichen gewohnt war, fügt das Gründungsmitglied an. Nach dem Fehlen des Dreiergespanns entschied sich auch der ambitionierte Luai Hallak für einen Wechsel - ohne böses Blut, wie der Basketballer betont. Zu den Ursachen der Niederlagenserie vor der Winterpause äußerte sich Ex-Spieler Baumer auch: "Nach dem für alle Beteiligten völlig überraschenden Wechsel (von Trainer Djodjic, Anm. d. Red.) hatten wir nur zwei Wochen Vorbereitung und kaum Verstärkungen". Das zeigte sich in den Ergebnissen. Baumer: "Wir haben oft dominiert und sind am Ende eingebrochen." Acikkol betont, dass die Mannschaft "absolut oberligatauglich" gewesen sei und nach wie vor ist. Nach Djodjics Abgang und Kunz' damaligem studienbedingten Auslandsaufenthalt, war man "quasi führungslos", es habe das "Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand gefehlt", so Acikkol. Doch das ist offenbar Vergangenheit. Aktuell erleben die UCBB einen Aufschwung - auch dank der Neuverpflichtungen der Ex-Profis Kwame Duku und Deon McDuffie. Nach dem 68:89-Auswärtserfolg gegen die Reserve der SG Heidelberg-Kirchheim wurde das Spiel gegen KIT Karlsruhe II am grünen Tisch nachträglich mit 20:0 für die Colors gewertet (wir berichteten). Am vergangenen Samstag verbuchten die Korbjäger einen eminent wichtigen 88:69-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten Schönau. Somit stehen die Kurstädter aktuell mit zwölf Punkten auf Platz acht. Das würde zum Klassenerhalt reichen. Sollte es für die Griffins, wie sich die Korbjäger in Anlehnung an das badische Wappentier nennen, in die Relegation (Platz neun) gehen, könnte man auf die Ex-Spieler Baumer und Belle treffen, die aktuell mit ihrem neuen Team auf Rang zwei der Landesliga stehen. "Das wäre schon eine skurrile, aber auf jeden Fall sehr positive Situation", betont Kunz. "Wir sind im Guten auseinandergegangen und immer noch freundschaftlich verbunden. Wir würden uns, egal wie es ausgeht, anschließend umarmen", fügt er hinzu. Der direkte Klassenerhalt ist aber nach wie vor das oberste Ziel, betonen Kunz und Acikkol. "Es wäre nicht schlecht, zwei drei Jahre die Klasse in der Oberliga zu halten und mit der zweiten Mannschaft aufzusteigen", gibt Letzterer einen Ausblick in die erhoffte Zukunft der United Colors.

