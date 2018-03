Badischer Nachwuchs dominiert Die badischen Nachwuchs-Leichtathleten der Klassen U18 und U16 haben zum Abschluss der Hallensaison im französischen Metz den Ländervergleichskampf gegen die Auswahlmannschaften aus dem Saarland, der Pfalz und dem Département Moselle deutlich dominiert. Mit elf Nachwuchsathleten war der Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl zahlenmäßig stark vertreten, und auch die Erfolge konnten sich sehen lassen. Vier Einzelsiege steuerten die Mittelbadener zum Gesamtsieg bei, dazu kamen drei zweite und zwei dritte Plätze. Ihre Sprintqualitäten beweisen konnte einmal mehr Helen Fischer (SR Yburg Steinbach). Bei den Mädchen U18 siegte sie über 200 Meter in 26,16 Sekunden und belegte über 60 Meter in 8,03 Sekunden den zweiten Platz. Beim Kugelstoßen der Mädchen U18 gab es sogar einen Doppelsieg für die beiden Kreisathletinnen. Vanessa Kobialka (TV Iffezheim) setzte sich mit 13,22 Metern vor Josefa Metzinger (Steinbach) mit 12,84 Metern durch. Als schnellster Sprinter bei den Jungs U16 zeigte sich Jonas Falk (SCL-Heel Baden-Baden) über 50 Meter in 6,47 Sekunden. Auch Niklas Huber (Steinbach) ließ beim Kugelstoßen U18 den Konkurrenten keine Chance und kam mit 14,29 Metern zum Sieg. In den Staffeln konnten die Jugendlichen aus dem Kreisgebiet ebenfalls zum guten Abschneiden der badischen Teams mit beitragen. Jonas Falk lief als Startläufer in der siegreichen badischen Staffel über 4x100 Meter. Helen Fischer war Startläuferin in der ersten badischen U-18-Staffel über 4x200 Meter, die Platz zwei belegte. Josefa Metzinger kam in der Staffel Baden II zum Einsatz, die dritte wurde. Niklas Huber lief als Schlussläufer (Baden II) als Dritter über die Ziellinie. Hannah Altmann (Steinbach) war ebenfalls Schlussläuferin der siegreichen badi-schen U-16-Mädchenstaffel über 4x100 Meter. In ihrer Einzeldisziplin über 50 Meter Hürden wurde sie in 8,06 Sekunden Vierte. Dritte Plätze holten jeweils die Mittel-strecklerinnen aus dem Kreis. Lisa Merkel (Steinbach) erreichte in der Klasse U16 über 1000 Meter 3:14,83 Minuten und Sophia Seiter (TV Bühl), die in U18 über 800 Meter eingesetzt wurde, kam auf 2:29,54 Minuten. Auf den zweiten Platz sprang Paul Stößer (LAG Obere Murg) beim Stabhochsprung U18 mit überquerten 3,50 Metern. Jona Fruchtmann (Steinbach) belegte beim Kugelstoßen U16 mit 12,66 Metern Platz vier und Felix Gernsbeck (LAG) lief über 800 Meter U18 in 2:08,66 Minuten auf den sechsten Platz. Am Vortag konnte das deutsche U-20-Team beim Länderkampf in Nantes gegen Italien und Gastgeber Frankreich seinen Sieg aus dem Vorjahr nicht wiederholen. Die deutsche Mannschaft belegte mit 169,5 Punkten Rang zwei hinter Frankreich (208). Die meisten deutschen Punkte gingen auf das Konto der U-20-Athletinnen, die in der weiblichen Jugend als beste Nation abschnitten. Keine Chancen auf vordere Platzierungen hatten die beiden mittelbadischen Vertreter, Joshua Braun (Steinbach) und Justus Baumgarten (Baden-Baden). Beide belegten in ihren Disziplinen Platz sechs. Braun kam über 60 Meter zweimal auf 6,94 Sekunden und blieb damit über seiner Bestzeit von den deutschen Jugendmeisterschaften (6,84) in Halle an der Saale. Den Sieg holte sich der Franzose Reppert mit 6,77 und 6,83 Sekunden. Auch Justus Baumgarten kam über 400 Meter nicht an seine 48er-Zeit von Halle heran. Bei 49,79 Sekunden blieb die Uhr für ihn stehen. Es gewann der Franzose Saidy in 47,35 vor dem Italiener Sibilio (47,57). (rawo)

