Schon jetzt eine kleine Sensation Jetzt hoffen die Schwenninger Wild Wings auch auf den nächsten großen Coup. Chancenlos ist der Überraschungsclub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht, wenn er in der Best-of-Three-Serie ab heute auf Vizemeister Grizzlys Wolfsburg trifft. Aber allein die Teilnahme an den Playoffs ist für die Schwenninger schon eine kleine Sensation. Die Wild Wings hatten vor der Saison nur die wenigsten Experten auf der Rechnung. Seit der Rückkehr in die deutsche Eliteliga 2013 durch den Rückzug der Hannover Scorpions war der Verein zweimal Letzter, einmal Vor- und einmal Drittletzter. In dieser Saison hat sich der Traditionsclub erstmals seit 22 Jahren wieder für die Playoffs qualifiziert. "Wir freuen uns riesig, dass wir diesen Schritt geschafft haben", sagte Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter der Wild Wings. Der frühere Nationalspieler hat gemeinsam mit Trainer Pat Cortina den deutschen Weg eingeschlagen. Während Vereine wie Bremerhaven und Iserlohn auf eingedeutschte Profis mit zwei Pässen setzen, haben die Wild Wings 15 Spieler unter Vertrag, die in Deutschland geboren wurden. "Wir haben bewusst Spieler aus der Region geholt, um eine höhere Identifikation zu erreichen", sagte Rumrich. Die Grizzlys aus Wolfsburg haben bereits am vergangenen Sonntag unangenehme Erfahrungen mit den Wild Wings gemacht. Mit 0:3 verloren die Niedersachsen im Schwarzwald und verpassten somit die direkte Viertelfinal-Qualifikation. "Das wird sehr schwer", sagte Trainer Pavel Gross, der zur neuen Saison nach Mannheim wechselt. Auch für die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven ist das Erreichen der Playoffs, in denen sie auf die Iserlohn Roosters treffen, bereits eine Überraschung. "Für uns ist der Playoff-Einzug gleichzusetzen mit der olympischen Silbermedaille der Nationalmannschaft", sagte Pinguins-Manager Alfred Prey und erklärte die Parallele zur DEB-Auswahl: "Zwei Nobodys haben das Unmögliche möglich gemacht." (sid)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Kuppenheim

SV 08 wie mit Winterstiefeln Kuppenheim (red) - Statt auf Rang 14 zu klettern klebt der SV 08 Kuppenheim nach dem 1:1 zu Hause gegen Schluss licht Hofstetten mit 18 Zählern auf Rang 16. Lucas Grünbacher (Foto: Vetter) und Kollegen kamen erst spät durch Okan Eren (80.) zum Ausgleich gegen den Underdog. » Weitersagen Kuppenheim (red) - Statt auf Rang 14 zu klettern klebt der SV 08 Kuppenheim nach dem 1:1 zu Hause gegen Schluss licht Hofstetten mit 18 Zählern auf Rang 16. Lucas Grünbacher (Foto: Vetter) und Kollegen kamen erst spät durch Okan Eren (80.) zum Ausgleich gegen den Underdog. » - Mehr