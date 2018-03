Hinten dicht, vorne Schleusener

Auf seine Defensive kann sich Trainer Alois Schwartz normalerweise verlassen. Nur 20 Gegentore seines Karlsruher SC sind der Bestwert in der dritten Fußball-Bundesliga. Beim 1:1 in Lotte am vergangenen Freitag jedoch, hätten er und seine Vorderleute über weite Strecken des Spiels "zu lässig verteidigt", räumte Torhüter Benjamin Uphoff nach dem Abpfiff ein. Seine Mannschaft sei in der ersten Stunde der Partie "zu passiv" gewesen, habe "die Zweikämpfe nicht gesucht" und deshalb auch nicht gewinnen können, kritisierte der Chefcoach nach dem Start in die schon zweite Englische Woche nach der Winterpause, in der heute (19 Uhr) die SG Sonnenhof Großaspach im Wildpark gastiert.

Ob der KSC, wie vom Trainer noch in Lotte angekündigt, "die Lehren" aus seiner mangelhaften Kampfbereitschaft gezogen hat, wird sich heute gegen die derzeit mit nur zwei Punkten aus den letzten sieben Spielen schlechteste Mannschaft der Liga zeigen. Denn die wird "bis zur letzten Sekunde alles geben", verspricht Trainer Sascha Hildmann auf der Homepage der SG, die auf die gesperrten Sebastian Bösel und Joseph-Claude Gyau (beide Gelb) sowie Julian Leist (Rot) verzichten muss. Felice Vecchione (Kreuzbandriss) und Alexander Aschauer (Mittelfußbruch) fallen verletzt aus. Hinter der Einsatzfähigkeit von Winterzugang Jeff-Denis Fehr (Adduktoren) und Pascal Sohm (nach Gehirnerschütterung) stehen Fragezeichen.

Bei den Hausherren hingegen stehen alle Spieler, die für das 18-köpfige Aufgebot infrage kommen, zur Verfügung. Ob Schwartz seine Startelf umbaut, um so zu verhindern, dass sie, wie in Lotte, die erste Halbzeit wieder komplett verschläft, bleibt abzuwarten. Anbieten würde sich in diesem Zusammenhang der Einsatz von Marco Thiede anstelle von Marc Lorenz.

Weiterhin ein Thema im Wildpark ist die schwache Torausbeute der Schwartz-Schützlinge. In den acht Spielen nach der Winterpause, sagt der KSC-Coach, habe seine Mannschaft zwar mehr Chancen herausgespielt. Erzielt aber hat sie nur zehn Treffer. Und mit 30 Toren insgesamt rangiert der Tabellendritte nur auf Rang 15. Seine trotzdem erfolgreiche Grundordnung (4-4-1-1) wird Schwartz nicht aufgeben. Denn defensiv funktioniert sein Team, "und wir haben sehr viel investiert, um so weit zu kommen" - soll heißen: Wir haben die beste Abwehr der Liga und sind Dritter. Wenn seine Mannschaft ihre "Art und Weise, Fußball zu spielen, auf den Platz bekommt", pflegt Schwartz zu sagen, "haben wir gute Chancen, die drei Punkte bei uns zu behalten." Auch heute gegen Großaspach natürlich. So lautet die Devise: Hinten dicht - und vorne sorgt hoffentlich Fabian Schleusener für das dann entscheidende Tor. Es wäre sein 14. (fal)