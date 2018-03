Ottenau hofft auf Zählbares an der Schweizer Grenze

In derwird die Spvgg Ottenau nach der 3:9-Heimniederlage gegen den Spitzenreiter Singen versuchen, sich beim ESV Weil für die knappe 7:9-Vorrundenniederlage zu rehabilitieren. "Die Niederlage gegen Singen ist für uns kein Beinbruch", so Mannschaftsführer Kresimir Vranjic. "Gegen Weil werden wir bestimmt mehr Möglichkeiten haben zu punkten," hoffen die Murgtäler nun wieder auf Zählbares. Der 9:7-Erfolg der Weiler im Derby bei den TTSF Hohberg zeigt jedenfalls, dass die Ottenauer Vorgabe alles andere als leicht werden dürfte. Mit einem Vorsprung aus den Doppelspielen in die Einzel zu starten, ist die Wunschvorstellung. Mit einem gut aufgelegten Eduardo Gonzales, der sich gegen Singen recht wacker schlug, könnte diesmal auch im vorderen Paarkreuz ein Vorteil herausspringen. Im zweiten Paarkreuz hat Weil in den Abwehrstrategen Alen Kovac und Thien Tu gefährliche Gegner in den Reihen, gegen die Aaron Kawka und Leon Biedermann Schwerstarbeit zu verrichten haben. Im Schlussdrittel sind Vranjic und Andrè Schweikert gefordert, zumindest gegen die Nummer sechs zu punkten, gegen Altmeister Jürgen Eise sind dagegen zwei enge Matches zu erwarten. Mit einem Auswärtserfolg könnte Ottenau mit dem spielfreien Tabellenvierten Hohberg gleichziehen.

Der Aufsteiger TTV Gamshurst zog sich in der laufenden Saison in der Badenliga der Frauen recht achtbar aus der Affäre und rückte zuletzt in der Tabelle auf Position vier vor. Nun geht es zum Tabellennachbarn TV St. Georgen in den Schwarzwald. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem leistungsgerechten 7:7-Unentschieden. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung soll der vierte Tabellenplatz gefestigt werden.

Im wohl wichtigsten Saisonspiel empfängt im Kellerduell der TTV Kappelrodeck das punktgleiche Team des TTV Weinheim-West II (beide 2:20). Die Mannschaft aus Nordbaden verfügt über das um fünf Spiele bessere Spielverhältnis und muss auf alle Fälle von den Gastgeberinnen bezwungen werden, um die Rote Laterne abzugeben. Mit einem Heimsieg könnte Kappelrodeck sogar den spielfreien Tabellensiebten TV Britzingen vom ersten Nichtabstiegsrang verdrängen. Die Vorrundenpartie endete in Weinheim 7:7-Unentschieden. (ti)