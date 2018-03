TV Weisenbach läutet heiße Phase ein

Der Tabellendritte TTF Rastatt gastiert in deram Samstag im Topspiel beim Spitzenreiter TTSF Hohberg. Die Ortenauer hatten sich im Hinspiel bei den TTF mit 9:5 durchgesetzt und sind auch im Rückspiel Favorit. Bei den Barockstädtern fehlte im Hinspiel neben Tobias Prestenbach auch Martin Hamhaber, was letztendlich den Unterschied ausmachte.

Mit einem Doppelspieltag beginnt in der Frauen-Verbandsliga für den Tabellenführer TV Weisenbach (24:4) die entscheidende Phase. Am Samstag können die Murgtälerinnen mit einem Heimspielerfolg gegen den TTC Beuren den Druck auf die Konkurrenz erhöhen. Am Sonntag führt die Reise zum drittplatzierten TTC Steinach, der nach Pluspunkten vier Zähler zurückliegt. In der Vorrunde gewann Weisenbach beide Partien recht sicher. Es könnte am Wochenende durchaus eine Vorentscheidung fallen, zumal der Zweite TTF Stühlingen II beim ESV Weil II vor einer hohen Hürde steht. Der Vierte TTC Iffezheim bestreitet sein nächstes Spiel erst am 22. März.

In der Landesliga der Männer ist durch den Heimsieg des Tabellenweiten TTSF Hohberg III (22:4) über die Spvgg Ottenau II (24:2) wieder etwas Spannung im Meisterschaftsrennen entfacht. Durch das um 30 Spiele bessere Spielverhältnis kann aber durchaus von drei Punkten Vorteil für die Murgtäler gesprochen werden. Ottenau ist nun am Wochenende im Bezirksderby gegen den TTV Gamshurst gefordert. In der Vorrunde waren die Verhältnisse beim klaren 9:2-Sieg Ottenaus klar verteilt. Hohberg empfängt zu Hause die abstiegsgefährdete Mannschaft des TTC Rauental. Beim engen 9:6-Vorrundenerfolg in Rauental profitierte der Rangzweite von den drei kampflos abgegebenen Spielen des verletzten Oliver Böhm und hatte obendrein das Glück in vier von fünf Entscheidungssätzen die Platte als Sieger zu verlassen. Die Barockstädter werden keinesfalls anreisen, um die Punkte ohne konsequente Gegenwehr abzuliefern.

Durch den 8:2-Sieg im Bezirksderby gegen die zweite Mannschaft der TTF Rastatt hat sich der TTC Iffezheim II in der Landesliga der Frauen im Kampf gegen den Abstieg eine günstige Ausgangsbasis geschaffen. Der Vorsprung auf das Schlusslicht DJK Oberharmersbach wurde auf drei Punkte ausgebaut. Kann im Heimspiel gegen die DJK Oberschopfheim nun erfolgreich nachgelegt werden, wäre die Abstiegsfrage wohl endgültig geklärt.

Durch den zweiten Sieg im Murgtal-Derby gegen die Spvgg Ottenau III sicherte sich der TV Weisenbach die beste Ausgangslage im Meisterschaftskampf in der Männer-Bezirksliga. Weisenbach ist nur mit drei Minuspunkten behaftet und will diesen Vorteil mit einem Erfolg gegen den TTC Rauental II aufrechterhalten. Im Topspiel stehen sich die Konkurrenten Spvgg Ottenau III (24:4) und der Tabellenerste TTC Iffezheim (28:4) gegenüber. Die Murgtäler hatten sich in der Hinrunde mit 9:5 durchgesetzt, im Rückspiel werden die Karten nun aber neu gemischt. Die zweite Mannschaft des TTC Iffezheim liegt mit 20:8 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. In den beiden Spielen bei den TTF Rastatt II und gegen den TV Lichtental hat man zwei Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel zum Gegner. In der Partie zwischen dem TB Bad Rotenfels und dem Rastatter TTC kämpfen beide Mannschaften im direkten Vergleich um Position fünf. Noch nicht ganz auf der sicheren Seite ist der TTV Kappelrodeck. Gelingt im Derby gegen den TTV Bühlertal mit einem Sieg der große Wurf zum vorzeitigen Klassenerhalt?

Mit einem Heimsieg über die zweite Mannschaft des TTV Bühlertal will der TB Sinzheim (24:2) in der Bezirksklasse der Männer die Tabellenführung zurückerobern. Der aktuelle Spitzenreiter TV Gernsbach (26:4) pausiert. Keine Blöße darf sich der TV Neuweier (19:7) mehr geben. Aus dem Gastspiel beim Schlusslicht TuS Sasbachried sollen auf alle Fälle beide Punkte mitgebracht werden. Nach dem 8:8 gegen den TTV Au am Rhein sind die Chancen des SV Weitenung auf den zweiten Tabellenplatz auf ein Minimum geschrumpft. Gelingt gegen die Spvgg Ottenau IV die Rückkehr in die Erfolgsspur? Der TTC Muggensturm ist nach vier Rückrundenniederlagen auf den vorletzten Rang zurückgefallen. Nun kommt die TTG Bischweier zum Gastspiel. (ti)