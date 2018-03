Derby in Durmersheim

Nachdem aufgrund des Winterwetters die Partie MSC Kobra Malchin gegen MBC Kierspe am vergangenen Wochenende nicht angepfiffen werden konnte, starten beide Teams nun am Samstag ab 15 Uhr einen neuen Versuch. Der Sieger der Partie steht gleich in der zweiten Runde, denn beide Nordligisten tragen ein K.o.-Spiel aus. Auch der 1. MBC 70/90 Halle und der MSF Tornado Kierspe haben sich auf ein K.o.-Spiel geeinigt, das ebenfalls am Samstag um 15 Uhr in Halle stattfinden wird. Denn in Kierspe ist derzeit aufgrund der Unbespielbarkeit des Geläufs kein Motoball möglich.

Der MSC Malsch will sich am Samstagnachmittag mit einer guten Leistung aus dem Pokalwettbewerb verabschieden. Mehr ist wohl nicht möglich, zu deutlich war die Niederlage im Hinspiel. Der MSC Philippsburg zeigte beim 11:1 eine starke Leistung und wird auch im Stadion an der Kärtnerstraße auf Sieg spielen. Die junge Mannschaft um Routinier Jan Zoll zeigte sich spielstark und treffsicher. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Um 17 Uhr empfängt der MSC Ubstadt-Weiher den MBV Budel in der Motoball-Arena. Nach dem klaren 8:2-Erfolg in den Niederlanden wollen Kevin Gerber und Co. den Sack zumachen und das Ticket für die zweite Pokalrunde lösen. Budel selbst hat sich im Hinspiel teuer verkauft.

Der MSC Taifun Mörsch gab sich im Hinspiel gegen den 1. MSC Seelze keine Blöße und siegte klar mit 10:2. Damit hat sich der Titelverteidiger ein gutes Polster für das Rückspiel am Samstag geschaffen. Seelze befindet sich gerade in der Umbruchs- und Findungsphase nach den Abgängen - unter anderem von Goalgetter Tobias Hahnenberg nach Pattensen. Darum war man beim Nordmeister nicht unzufrieden. Nun will man sich vor heimischer Kulisse noch würdig aus dem Pokal verabschieden.

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der MSC Comet Durmersheim den MSC Puma Kuppenheim im Oberwald-Stadion. Nach der starken Leistung bei der 6:10-Niederlage im Hinspiel rechnet sich der Altmeister im Rückspiel einiges aus. Mit dem russischen Routinier Mits Gennady haben die Durmersheimer einen erfahrenen Spieler in ihren Reihen. Trotzdem gehen die Gäste aus Kuppenheim als Favorit ins Spiel, auch wenn sie am Sonntag alles in die Waagschale werfen müssen.

Die Partien im Überblick: Samstag, 15 Uhr: 1. MSC Seelze - MSC Taifun Mörsch, MSC Kobra Malchin - MBC Kierspe, 1. MBC 70/90 Halle - MSF Tornado Kierspe, MSC Malsch - MSC Philippsburg, 17 Uhr: MSC Ubstadt-Weiher - MBV Budel, Sonntag, 15 Uhr: MSC Pattensen - MSC Jarmen, MSC Comet Durmersheim - MSC Puma Kuppenheim. (tm)