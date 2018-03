"Wir haben jetzt Blut geleckt"

Der Stürmer debütierte nach seiner Jugendzeit bei den Adlern 2009 in der DEL bei den Hannover Scorpions und wurde mit ihnen unter Trainer Hans Zach 2010 deutscher Meister. Zum gefürchteten Torjäger avancierte der 1,91-Meter-Hüne 2011 bei den Hamburg Freezers, für die er bis zu deren Insolvenz 2015 spielte. Sein Versuch, in der besten Liga der Welt Fuß zu fassen, gab er nach einer Saison wieder auf. Für die Calgary Flames bestritt er 2014 nur vier NHL-Spiele, den Rest in Nordamerika verbrachte er im zweitklassigen AHL-Farmteam Adirondack. Seit 2016 trägt er das Adler-Trikot. Für die Nationalmannschaft absolvierte er bislang 64 Länderspiele. BT-Redakteur Michael Ihringer unterhielt sich mit dem 28-Jährigen vor dem Viertelfinalserienstart gegen den ERC Ingolstadt nächste Woche.

Interview

BT: Herr Wolf, drei Tage nach Olympia schon wieder im DEL-Alltag. Im Fußball hätte es einen Rundumschlag gegen den Spielplaner gegeben. Von den DEL-Profis gibt es keine Beschwerden. Warum nicht?

David Wolf: Weil es unser Job ist, weil wir dafür bezahlt werden. Wir wissen, dass es viele Leute gibt, denen es um einiges schlechter geht als uns. Wir üben das aus, was wir lieben, deshalb beschweren wir uns nicht darüber.

BT: Dramatisches Finale samt Verlängerung gegen Russland, Megasause, elfstündiger Rückflug, großer Empfang in Frankfurt und zwei Tage später wieder auf dem Eis: Respekt für Ihre Kondition...

Wolf: Mit Sicherheit ist es nicht einfach, aber wir wissen alle, was in der Liga auf dem Spiel steht. Wir sind Profis genug, um uns gewissenhaft auf die Spiele vorzubereiten. Auf das Spiel in Schwenningen haben wir uns genauso gut vorbereitet wie auf das Olympia-Finale gegen Russland. Das Wichtigste ist es, den Kopf frei zu bekommen, das haben wir geschafft.

BT: Die Fans zeigen Euch nach Olympia-Silber ihre ganze Zuneigung. Als Mannheimer Profi in Schwenningen gefeiert zu werden, ist eher ungewöhnlich oder?

Wolf: Das ist tatsächlich nicht alltäglich und ein gutes Gefühl. Da wir für Deutschland und das Eishockey hierzulande Geschichte geschrieben haben, haben wir uns über die Reaktionen natürlich auch gefreut. In Schwenningen wie in jedem anderen Stadion.

BT: Die deutsche Eishockey-Familie feiert seit Tagen gemeinsam eine nie erwartete Riesenparty...

Wolf: Natürlich kann man die Eishockey-Familie nicht mit Fußball vergleichen, aber der Respekt ist bei uns stark ausgeprägt. Das ist auch gut so.

BT: Zählt Olympia-Silber persönlich mehr als ein möglicher DEL-Meistertitel mit den Adlern Mannheim?

Wolf: Die Meisterschaft ist natürlich etwas anderes, aber auch etwas ganz Besonderes. Ich habe es 2010 erlebt, damals noch mit den Hannover Scorpions. Das ist dann etwas, was man über neun Monate lang aufbaut, viel Fleiß investieren muss. Da muss einiges passen, um den Titel zu holen. Wenn man Olympia-Silber mit einem zusammengewürfelten Haufen mitten in der Saison in Asien holt, da muss wiederum vom Tag eins an alles hundertprozentig funktionieren. Das war bei uns der Fall und, so glaube ich, der ausschlaggebende Grund für Silber. Es hat von Anfang an bei uns klick gemacht, jeder war hochkonzentriert, und wir haben den Glauben nie verloren.

BT: Ist der Riesenerfolg quasi auch eine Verpflichtung für die Mannheimer Jungs, eine bislang schwere Saison in den entscheidenden Playoffs nun zum Happy End zu bringen?

Wolf: Sicher, sechs Jungs von uns haben ja Silber geholt. Den Schwung von Olympia wollen wir natürlich jetzt in die Mannschaft bringen. Die Jungs, die nicht in Südkorea dabei waren, waren alle happy für uns und haben ja auch den Rummel mitgekriegt, der nach den Erfolgen eingesetzt hat.

BT: Gab es auch Glückwünsche aus Kanada von Ihrem früheren NHL-Klub Calgary Flames?

Wolf: Ich habe sehr viele Glückwünsche über die sozialen Medien erhalten. Mit Ex-Teamkollege Mason Raymond, der für Kanada spielte, habe ich nach unserem Sieg gesprochen, und er sagte mir: Absolut verdient gewonnen.

BT: In knapp vier Wochen beginnt bereits die erste Phase der WM-Vorbereitung. Gehen Sie in der Öffentlichkeit künftig von einer höheren Erwartungshaltung als in der Vergangenheit aus, als stets der Klassenerhalt Priorität hatte?

Wolf: Ich denke schon. Wenn man etwas gewinnt, ist die Erwartungshaltung automatisch etwas höher, für uns als Spieler auch. Wir haben jetzt Blut geleckt mit der Medaille und wollen Jahr für Jahr besser werden, uns steigern. Wir haben in der Nationalmannschaft eine Truppe zusammen, die seit Jahren zusammenspielt, von daher kann man jetzt ernten. Aber wie ich schon sagte: Es muss auch alles passen. Wenn zwei oder drei Stammspieler für Olympia ausgefallen wären, hätte es wahrscheinlich nicht so weit gereicht. Das ist immer das Thema in der deutschen Nationalmannschaft. In Kanada, Schweden oder Finnland können sie dagegen die Spieler auswechseln, wie sie es gerade brauchen.

BT: Ist Olympia-Silber nun auch eine Verpflichtung für die gesamte DEL, endlich mehr in Sachen Ausländerreduzierung und Nachwuchsarbeit zu tun?

Wolf: Wir Spieler konzen-trieren uns aufs Spielen, bei den anderen Sachen kann ich nicht direkt eingreifen. Ich hoffe natürlich, dass die Reaktionen nach Olympia einiges Positives für das deutsche Eishockey bewirken. Auch ich würde es in der Zukunft gerne sehen, wenn der eine oder andere junge Spieler in die Liga kommt. Ich hoffe, dass alle, die damit zu tun haben, gute Arbeit machen und das Ganze zum Wohle des deutschen Eishockeys pushen.

BT: Bundestrainer Marco Sturm hat hierzulande fast schon eine Popularität wie Joachim Löw. Was ist sein Erfolgsgeheimnis?

Wolf: Er hat so viel erreicht in seiner Karriere, die Jungs schauen zu ihm hoch, als wäre er Gott. Er war einer der ersten deutschen Eishockeyspieler überhaupt, die es in der NHL geschafft haben. Der Respekt, den jeder vor ihm hat, ist einfach riesengroß. Alles, was er sagt, nimmt man ihm ab. Außerdem ist er ein Gewinnertyp. Man sieht in seinen Augen, dass er immer gewinnen will.