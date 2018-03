Ronaldos Rat befolgen

Kuppenheim

Tore satt zum Auftakt Kuppenheim (red) - Am Wochenende wurde mit vier Partien im Motoball-Pokal die Saison eröffnet. Auf den Plätzen in Mörsch, Philippsburg, Kuppenheim und Budel fielen insgesamt 50 Tore. Dabei setzten sich die Favoriten bereits in den Hinspielen der ersten Runde klar durch (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Am Wochenende wurde mit vier Partien im Motoball-Pokal die Saison eröffnet. Auf den Plätzen in Mörsch, Philippsburg, Kuppenheim und Budel fielen insgesamt 50 Tore. Dabei setzten sich die Favoriten bereits in den Hinspielen der ersten Runde klar durch (Foto: fuv). » - Mehr

Kuppenheim

Der zweite "Nachlader" Kuppenheim (red) - Der abstiegsbedrohte Verbandsligist SV 08 Kuppenheim hat noch zwei "Nachlader". Zumindest einer davon muss sitzen. Daher stehen die Kuppenheimer am Sonntag (15 Uhr) im zweiten Heimspiel in Folge gegen den FC Auggen mächtig unter Druck (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Der abstiegsbedrohte Verbandsligist SV 08 Kuppenheim hat noch zwei "Nachlader". Zumindest einer davon muss sitzen. Daher stehen die Kuppenheimer am Sonntag (15 Uhr) im zweiten Heimspiel in Folge gegen den FC Auggen mächtig unter Druck (Foto: toto). » - Mehr