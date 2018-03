Aufgeheizte Atmosphäre

Die Handballer der SG Steinbach/Kappelwindeck haben es am vergangenen Samstag ins Radio geschafft. Zwar nicht in die Sportnachrichten, aber ins fast bundesweit ausgestrahlte Programm der "ARD-Popnacht". Auf der Rückfahrt nach der Klatsche bei der Konstanzer Reserve hat Trainer Markus Ullrich seine Kontakte zu Moderator Michael Spleth genutzt, der on air für Aufmunterung gesorgt und obendrein das morgige Derby gegen Phönix Sinzheim in der Großsporthalle angekündigt hat.

"Das hat die Stimmung etwas aufgeheitert", berichtet Ullrich vom Ausflug in die Medienwelt. Wahnsinnig niedergeschlagen war man bei der Rebland-SG trotz der 19:32-Watschn ohnehin nicht. Die zweite Halbzeit habe man "abgeschenkt", so Ullrich, und einige Akteure für den Kracher gegen die Feuervögel geschont. Das Ergebnis habe daher keine Aussagekraft.

Für die Rückrundentabelle gilt das nicht - zum Leidwesen der Feuervögel. Während die SG mit 6:4 Punkten auf Platz fünf rangiert, ist Sinzheim mit fünf Niederlagen Letzter. Insofern ist man in Steinbach trotz der deutlichen 21:32-Hinspielpleite bereit, Ansprüche anzumelden. "Wir haben Respekt vor Sinzheim, aber wir wissen auch, dass sie eine Schwächephase haben. Und die wollen wir ausnutzen."

Genau genommen ist allerdings gar keine Schwächephase, sondern eine ausgemachte Krise. Das verdeutlichen die Worte von Kalman Fenyö nach der sang- und klanglosen Heimniederlage gegen Elgersweier: "Das war das Schlechteste, was ich bisher in Sinzheim erlebt habe", erinnert sich der Phönix-Trainer nur ungern an die zweite Halbzeit. Wie während einer Krise üblich, gab es unterm Fremersberg am Montag eine gleichnamige Sitzung. Ergebnis: "Antoine Lauffenburger ist nicht mehr Teil der Mannschaft", so Fenyö. Nach einigen Gesprächen in den Vorwochen konnte sich der Franzose wiederholt nur schwer motivieren, weshalb Fenyö den Spielmacher suspendiert hatte. Daraufhin verlor dieser ganz die Lust - zumindest auf Team I.

Vor dem ohnehin schon brisanten Derby heizt die Demission die Atmosphäre freilich weiter an. Prinzipiell freut sich Fenyö aber auf den Lokalkracher - auch, weil es seine Arbeit etwas leichter macht: "Wer vor dem Spiel noch eine Extraportion Motivation vom Trainer braucht, ist fehl am Platz!" Ansonsten lautet seine Marschroute: In der Abwehr den Kampf annehmen und vorne die Angriffseffektivität steigern.

Die suboptimale Chancenverwertung war jüngst auch Thema bei der SG Muggensturm/Kuppenheim. Gegen einen starken TV Oberkirch hat MuKu "zu viel liegen lassen", wie Benny Hofmann sagt. Immerhin sprang beim 24:24 noch ein Punkt heraus. In den kommenden Heimspielen morgen gegen den TB Kenzingen und nächste Woche gegen Waldkirch wäre das dem Spielertrainer aber zu wenig, wie er kurz und knackig betont: "Wir müssen unsere Chancen besser nutzen, dann holen wir uns zwei Heimsiege und stehen wieder gut da!"

Gut stehen - so lautet die Devise auch beim TuS Helmlingen, der sich am Sonntag gegen Schutterwald für die Niederlage in Teningen rehabilitieren will.