Trotz Verletzungspech im sicheren Mittelfeld

Bereits zwei Spieltage vor Rundenende machte der FV Baden-Oos in der vergangenen Saison sein Meisterstück in der Fußball-Kreisliga A Süd perfekt. Zu erdrückend war die Offensive um Goalgetter Halil Tekce (33 Treffer), die insgesamt 100 Buden markierte, zu stabil die Abwehr (34 Gegentore), zu temporeich das Kombinationsspiel für den Rest der Liga. Am Ende hatte das Team um den griechischen Spielertrainer Pantelis Kalpakoglou acht Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten TC Fatihspor Baden-Baden. Und auch das Abenteuer Bezirksliga begann vielversprechend für die Kurstädter: Bis auf Platz drei spielte sich das Team vor - doch dann hielt im tristen November das Verletzungspech Einzug.

"Der November war ein schwarzer Monat für uns. Da haben uns acht Stammspieler verletzungsbedingt gefehlt, mit der Konsequenz, dass wir im November kein einziges Spiel gewonnen haben", blickt Kalpakoglou auf den Seuchenmonat zurück. Davor wusste der FV Baden-Oos durchaus zu überzeugen. Gegen den Tabellenzweiten TSV Loffenau gelang ein 3:2-Sieg, samt Siegtreffer in der Schlussminute, und trotz 0:2-Rückstand. "Das war schon ein richtiges Highlight in der Vorrunde. Da haben wir eine tolle Moral bewiesen und uns den Dreier erkämpft", findet der FV-Trainer, der aber auch gleich das negative Highlight, abgesehen von den zahlreichen Verletzungen, hinterherschiebt: "Die 4:5-Niederlage in Lichtenau am zweiten Spieltag war schon bitter."

Doch insgesamt ist Kalpakoglou "auf jeden Fall zufrieden" mit den bisherigen Leistungen und dem Punktekonto. "Wir haben nichts mit den unteren Rängen zu tun. Das ist schon mal gut für den Kopf. Dann können meine Jungs befreit aufspielen", sagt der Abwehrstratege. In der Tat: Mit zehn Punkten Vorsprung auf die Gefahrenzone hat sich Baden-Oos trotz der Durststrecke im November ein gutes Polster verschafft. Daher geht der Blick des Griechen eher in andere Tabellengefilden. "Wir wollen um die Plätze fünf bis sieben mitspielen. Wenn wir da am Ende stehen, war es eine erfolgreiche Saison", so Kalpakoglou.

Auf den anvisierten fünften Platz, den momentan der SV Sasbach belegt, hat der Tabellensiebte (24 Punkte) lediglich zwei Zähler Rückstand. Und bereits am vergangenen Sonntag zeigte der Aufsteiger beim 1:1 im Nachholspiel gegen Spitzenreiter FV Würmersheim, dass er gut aus der Winterpause gekommen ist.

Vielleicht ist bei einem Lauf, und wenn die zahlreichen Verletzten zeitnah zurückkehren, gar noch mehr als der fünfte Tabellenplatz drin. Schließlich ist der Vierte Kappelrodeck-Waldulm nur drei Punkte entfernt.