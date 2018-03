Orlishausens großer Wunsch

Im Januar letzten Jahres war der Umbau des Erfurter Stadions endlich abgeschlossen. Doch viele Fans hadern mit dem Teil-Neubau. Schützenswertes wie das historische Marathontor sei weggekommen, während Unnützes wie die Laufbahn geblieben sei, heißt es. Einen Thüringer gibt es allerdings, der sich auf das neue Steigerwaldstadion freut: Dirk Orlishausen. Der in Sömmerda geborene Karlsruher Keeper verließ 2012 nach 187 Drittliga-Spielen seinen Heimatverein Erfurt, um im Badischen anzuheuern. Der Abschied war emotional. Für "Orle" und für viele RWE-Fans. Vom Abschied des "Publikumslieblings" schrieb die Bild damals und entlockte ihm das Statement, es sei sein "Wunsch, noch einmal im neuen Stadion zu spielen", wenn das eines Tages fertig sei - ob im RWE-Trikot oder dem des Gegners.

Doch wer Orlishausen, der vergangenen Sommer seinen Stammplatz an Benjamin Uphoff verlor, dieser Tage auf die Prophezeiung anspricht, ist überrascht. Denn anstatt offensiv seine vielleicht letzte Chance auf einen Einsatz an alter Wirkungsstätte einzufordern, winkt er nur ab: "Wir haben etwas Großes vor in dieser Saison, da geht es nicht um Einzelinteressen", sagt er. Ob er denn nicht enttäuscht wäre, wenn er nicht einmal eingewechselt würde? Nicht in der 85. Minute bei einer komfortablen Führung? "So sehr ich mich darüber freuen würde, aber Benny hat es zuletzt super gemacht und wir haben als Mannschaft noch viel vor."

Ist der Mann wirklich so unegoistisch? Zumindest behaupten das viele im Wildpark, die ihn in den letzten Jahren als Teamplayer erlebt haben. Und auch aus Thüringen hört man Lob. "Orle ist in Erfurt bei den Fans nach wie vor in guter Erinnerung, was nicht viele ehemalige Spieler hier von sich behaupten können", sagt RWE-Fan Marcel Junghanns. "Er hat immer ehrlich und solide seinen Job gemacht - und neben dem Platz Klartext gesprochen." Ein grundsolider Typ sei Orle. Dazu passt, dass der 35-Jährige schon lange für die Zeit nach dem Karriereende vorsorgt. Statt sich an fernen Stränden zu erholen, absolviert Orlishausen die letzten zwei Sommer Trainerscheine. Auch im kommenden Sommer wird gebüffelt.

Orlishausen lebt seit sieben Jahren in Baden, er will auch nach dem Karriereende in der Region leben. Doch der Kontakt in die alte Heimat ist nie abgerissen. Mit RWE-Mannschaftsbetreuer "Sakko" Schröder und Ex-Spielern wie Tom Bertram schreibt er sich oft. Umso mehr macht ihm das derzeitige Schicksal des Thüringer Traditionsvereins zu schaffen, der abgeschlagen das Tabellenende ziert. "Eigentlich sind sie schon abgestiegen", sagt Orlishausen, den auch "die schlechte Außendarstellung der letzten Jahre" nervt. Acht Millionen Verbindlichkeiten drücken den Verein, der im Falle eines Abstieges eine geordnete Insolvenz anstreben würde, um in der Regionalliga einen Neubeginn zu starten. "Die einzige Chance", meint Orlishausen. "RWE hat nur eine Zukunft, wenn man mit unverbrauchtem Personal Vertrauen aufbaut, das im Laufe der Jahrzehnte zerstört wurde."