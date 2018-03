Auch Fußball fließt in den Adern

Über Christian Streich wurde einmal geschrieben, dass er ein Gewinn für die Bundesliga ist, weil er kein Blut in den Adern hat, sondern Fußball. Es kommt also nicht von ungefähr, dass der Freiburger Trainer eines der großen Vorbilder von Harald Ernst ist. In seinen Adern fließt auch Fußball, und wie Streich, der lange Zeit in der SC-Jugend gearbeitet hat, schlägt sein Herz besonders für den Nachwuchs. Seit nunmehr 44 Jahren ist der Stollhofener im Junioren- und Seniorenbereich als Trainer tätig - und das Feuer brennt immer noch.

Harald Ernst lebt und liebt Fußball, nicht aber das Rampenlicht. Er ist vielleicht der größte Schattenmann des hiesigen Amateurfußballs, weil er stets neben einer Seniorenmannschaft noch ein Nachwuchsteam trainiert hat und immer noch trainiert. Zurzeit betreut der 65-jährige Trainerfuchs zusammen mit seinem Sohn Benjamin die SG Stollhofen/Söllingen, mit der er den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga A anpeilt, parallel dazu aber noch die D-Junioren und das Frauenteam der SG Rheinmünster. Doch damit nicht genug. Dienstags und Donnerstags von 10 bis 11.15 Uhr trimmt er Schichtarbeiter, auch von höherklassig spielenden Vereinen. Nicht für Geld, sondern weil Harald Ernst das Problem aus dem eigenen Kader kennt. Er jammert aber nicht, sondern geht das Problem an. Und nebenbei schaut er sich noch Spiele in Freiburg, München, Oberachern, Linx oder Nöttingen an.

Dabei hat der Tag auch für ihn nur 24 Stunden. Scherzhaft wurde Harald Ernst schon gefragt, ob er auch im Stadion übernachtet. Mittlerweile ist er Rentner, aber den selben großen Zeitaufwand hat er schon als Berufstätiger betrieben. Das alles geht freilich nur, weil seine Frau Carola voll mitzieht. Als er im Juli 2010 einen Herzinfarkt erlitten hat, stellte sie nach einem halben Jahr fest, dass ihm der Fußball eminent fehlt und animierte ihn wieder dazu, am Ball zu sein. Seine Söhne Michael und Benjamin wurden quasi auf den Fußballplätzen der Region groß. Mit beiden schaffte er es übrigens bis in die südbadische Jugendliga. Mit Michael als einzigem Team aus dem Bezirk Baden-Baden mit den B-Junioren der SG Rheinmünster, mit Benjamin mit den A-Junioren der SG Bühl/Rheinmünster. Darauf ist der Trainerpapa besonders stolz.

Er selbst ging einst für den FV Söllingen und den SV Leiberstung als Mittelstürmer erfolgreich auf Torejagd. Für den SV Leiberstung, der dann auch seine erste Trainerstation war und dem er 18 Jahre lang die Treue hielt, den er nach drei Jahren beim FC Schwarzach dann erneut sechs Spielzeiten betreute, erzielte er einst in der Bezirksliga 21 Treffer in einer Saison. Im Alter von 31 Jahren musste er wegen einer Ablagerung im Sprunggelenk seine Spielerkarriere beenden, blieb aber als Trainer weiterhin am Ball. Inspiriert vom frühereren Freiburger Trainer Volker Finke, ruhig, besonnen, loyal, akribisch arbeitend - und immer ein Herz für die Jugend.

Was treibt einen wie Harald Ernst, der fast seine gesamte Freizeit dem Fußball widmet, an? Das Geld kann es nicht sein. In Leiberstung oder Stollhofen gibt's keine üppigen Gehälter, im Nachwuchsbereich eher nichts als wenig. "Ich muss das Gras auf dem Platz riechen, möglichst jeden Tag. Ich bin ein Fußballverrückter im positiven Sinne, für den es nichts Schöneres gibt, als junge Spieler auszubilden und weiterzuentwickeln. Die gehen dann für dich durchs Feuer. Das ist meine Nahrung", sagt Ernst mit glänzenden Augen. Sein Ansatz ist klar: Es ist immer ein Kampf um so viel erdigen, ehrlichen, echten Fußball wie möglich. Seine Forderung: Die besten Trainer gehören in den Nachwuchsbereich.

Kämpfer für die Nachwuchsarbeit

"Da liegt vieles im Argen. Und es wird immer schlimmer, die Talente dagegen werden immer weniger. Früher waren es pro Ortschaft deren zehn, heute sind es gerade noch drei oder vier. Aber genau um die muss man kämpfen, sonst werden sie schon im E-Juniorenbereich von größeren Klubs abgeworben. Höchste Zeit, dass gerade die kleinen Vereine umdenken und die Jugendarbeit nicht weiterhin als Stiefkind behandeln", fordert Ernst mehr Wertschätzung für die Nachwuchstrainer: "Die sind es doch, die den Charakter einer Mannschaft prägen, für soziale Kompetenz stehen, die Spieler abholen und wieder nach Hause bringen müssen." Seiner Meinung nach sollte man die Aktiven im Jugendbereich einspannen. "Dann ist den Väter, die oft statt eines Trainers an der Seitenlinie stehen, den Jugendlichen und dem Verein geholfen", meint Harald Ernst.

Er selbst hat es vorgemacht, was man mit leidenschaftlichem Engagement alles erreichen kann. 2009 stand er mit den in der Saison ungeschlagenen A-Junioren der SG Bühl/Rheinmünster im südbadischen Pokalfinale gegen den damals von Christian Streich trainierten Nachwuchs des SC Freiburg. Zwar verlor man 0:3, gewann aber selbst den Respekt des Bundesligisten. Ein Jahr zuvor war man erst im Halbfinale (0:6), ebenfalls vom SC Freiburg, gestoppt worden. Und Spieler wie Christian Kist, Christian Schmidt, Michael Klein, Christoph Lusch, Jürgen Mack, Marco Hauser oder Benjamin Ernst schafften dann auch alle den Sprung ins Verbandsligateam des VfB Bühl. "Das hat einen enormen Reiz, wenn man es zusammen geschafft hat, einen Spieler dorthin zu bringen", bekommt Ernst noch heute feuchte Augen. So ist er eben, der vielleicht größte Schattenmann im hiesigen Amateurfußball.