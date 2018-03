In Herrsching sollen Punkte her

Es könnte durchaus ein betrübliches Saisonfinale für die Volleyball Bisons Bühl geben. Seit drei Pflichtspielen gelang der Mannschaft von Trainer Ruben Wolochin kein Sieg mehr und es könnte gut sein, dass auch in den kommenden Spielen gegen durchweg starke Gegner keiner mehr hinzu kommt. Eine letzte, halbwegs realistische Chance auf einen Sieg besteht heute in Herrsching, denn dass zum Hauptrundenabschluss in Berlin gewonnen werden könnte, daran glauben selbst die größten Optimisten nicht. Und egal gegen wen es in den Playoffs geht, Bühl wäre in jedem Fall krasser Außenseiter.

"Wir haben deutlich mehr erreicht, als wir vor der Saison erhofft hatten", zieht Team-Manager David Molnar schon vor Ende der Saison ein durchweg positives Fazit. Die Bisons spielten in einer stark besetzten und ausgesprochen ausgeglichenen Liga eine gewichtige Rolle, vor allem spielte das sehr junge Team über Wochen hinweg auf hohem Niveau, ohne echte Ausrutscher nach unten. "Wir sind jetzt schon sehr zufrieden", sagt Molnar, was nicht heißen soll, dass der Ehrgeiz bereits gestillt wäre. "Jeder Punkt bleibt wichtig, wenn wir in Herrsching einen Dreier holen würden, wäre das natürlich super." Noch ist Platz sechs in der Endtabelle ein halbwegs realistisches Ziel, auch wenn die Konkurrenz - mit durchweg einem Spiel weniger auf dem Konto - den Bisons schon dicht im Nacken sitzt.

In Herrsching sollen auf alle Fälle nochmals alle Kräfte mobilisiert werden, was allerdings alles andere als einfach ist. Für Bühl ist es das dritte Spiel binnen einer Woche, das letzte Spiel der Gastgeber liegt hingegen schon zwei Wochen zurück. Die Lederhosenträger werden also relativ ausgeruht und gut vorbereitet ins Spiel gehen, während es auf Bühler Seite doch das ein oder andere Wehwechen gibt.

Schwere Gegner in den Playoffs

Die Spieler sind nicht vom Terminstress nur ausgelaugt, hinzu kommen auch einige leichte Erkrankungen. Die Grippesaison hat sich auch in der Zwetschgenstadt bemerkbar gemacht, bis gestern war nicht klar, ob alle Aktiven die Reise an den Ammersee mitmachen können.

Doch für Molnar ist dies nur ein Randaspekt. "Egal wen unser Trainer aufs Feld schicken wird, jeder Spieler weiß, was er zu spielen hat." Insgeheim hofft Molnar natürlich auch, dass auch das zuletzt fehlende Glück der Mannschaft helfen wird. "Irgendwie müssen die drei Punkte doch zu holen sein", lacht er, danach sehe die Lage wieder ganz anders aus. Doch selbst wenn der Sieg in Herrsching gelingt, ist das Saisonende bereits absehbar. Egal ob Friedrichshafen, Berlin oder die Volleys Rhein-Main in den Playoffs der Gegner sein werden, "realistisch betrachtet bräuchten wir einen Supertag, um gegen diese Mannschaften etwas ausrichten zu können."

Vieles deutet darauf hin, dass am Ostersonntag, an dem vermutlich das Playoff-Rückspiel in der Bühler Großsporthalle ausgetragen wird, mit dem Saisonende gleichzusetzen ist. So weit wird in Bühl noch nicht gedacht, zunächst gilt es, die Aufgabe in Herrsching mit Erfolg zu absolvieren.