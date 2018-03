Ottos tragischer Fehlschuss

Yannis Otto saß nach dem Schlusspfiff wie ein begossener Pudel auf dem ramponierten Kuppenheimer Rasen - das ehmals weiße, nun aber verdreckte Trikot tief über das Gesicht gezogen. Der junge 08-Rechtsverteidiger, der kurz nach der Pause mit einem Geniestreich den 1:2-Anschlusstreffer erzielt hatte, hätte gar zum Matchwinner avancieren können - ja wenn er in der 67. Minute beim Stand von 2:2 den Foulelfmeter im Tor untergebracht hätte. Stattdessen parierte Radolfzells Torhüter Andrea Hoxha den schwach getretenen Schuss. Drei Minuten später schlugen die Gäste vom Bodensee eiskalt zu und erzielten ihrerseits den 3:2-Siegtreffer.

Dass es überhaupt zu einer furiosen Kuppenheimer Aufholjagd im zweiten Abschnitt kommen musste, lag zuvorderst am rabenschwarzen Tag des 08-Innenverteidigers Denis Kolasinac. Der erfahrene Abwehrrecke fällte in der 14. Minute ohne Not Radolfzells Torjäger Alexander Stricker im Kuppenheimer Strafraum. Den fälligen Strafstoß versenkte Stricker eiskalt im rechten unteren Eck. In der 33. Minute leistete sich Kolasinac dann den nächsten fatalen Lapsus: In der Spieleröffnung landete ein Pass von ihm direkt in den Füßen von Stricker. Dieser bediente seinen kongenialen Partner Tobias Krüger, der sich allein auf den Weg Richtung 08-Keeper Nikolai Gogol machte und ebendiesem keine Chance ließ. Danach war der Arbeitstag für den Innenverteidiger beendet, Trainer Matthias Frieböse wechselte ihn für Hakki Nuri Tasli aus.

Einen ebenfalls äußerst schwachen Arbeitstag erwischte die völlig indisponierte Schiedsrichterin Samira Bologna (Angelbachtal), die direkt vor der Elfmetersituation zum 0:1 gemeinsam mit ihrem Linienrichter eine klare Abseitsstellung übersah. In einem fairen Spiel zückte Bologna zudem insgesamt acht Gelbe Karten. Dabei gelang ihr gar das Kunststück, zwei Spieler zu verwarnen, die das Foul gar nicht begangen hatten. Auch der entscheidende Treffer für die Gäste roch stark nach Abseits: Bei einem langen Zuspiel aus dem Mittelfeld stand Niklas Aichem verdächtig weit allein auf weiter Flur. Sein Zuspiel schob schließlich Robin Niedhardt zum 3:2-Siegtreffer ins leere Tor. "Wir wussten, was uns erwartet", sagte Frieböse angesprochen auf Bologna.

Dabei begann die Partie aus Kuppenheimer Sicht richtig gut: Der SV 08 diktierte das Spielgeschehen, versuchte, sich vornehmlich über den agilen und umtriebigen Andreas Weisgerber Richtung FCR-Strafraum zu kombinieren. Bis zu den Aussetzern von Kolasinac lieferten die Schwarz-Blauen eine saubere Leistung ab. "Wir waren über weite Strecken das bessere Team. Wir haben auch nach dem Rückstand Moral gezeigt. Heute hat die glücklichere, aber nicht bessere Mannschaft gewonnen", lautete Frieböses Resümee.

Die Hoffnungen auf Zählbares keimten in der 49. Minute erstmals wieder auf, als Otto einen Freistoß aus halbrechter Position frech an der Mauer vorbei ins kurze Eck schob. Lediglich sieben Minuten später stand das Wörtel dann Kopf: Einen gefühlvollen Ball von Faruk Karadogan verlängerte Armin Karamehmedovic gekonnt mit dem Kopf in den Lauf von 08-Stürmer Lucas Grünbacher, der mit einem feinen Heber Hoxha keine Chance ließ. Plötzlich hatte der SV 08 in der 67. Minute gar die Möglichkeit, auf die Siegerstraße zu gelangen, als Aichem Grünbacher im Strafraum zu Fall brachte. Otto schnappte sich den Ball, lief an und fabrizierte schließlich den aus Kuppenheimer Sicht so tragischen Fehlschuss.

SV 08 Kuppenheim: Gogol - Otto, Karadogan, Kolasinac (35. Tasli), Stanic (74. Saddedine) - Peter, Karamehmedovic - Götz, Weisgerber, Eren - Grünbacher (85. Mörmann).

FC Radolfzell: A. Hoxha - Galantai, Erdmann (61. Hepfer), D. Hoxha, Aichem - Ranzenberger, Schmidt, Hlavacek, Krüger - Niedhardt (86. Mladoniczky) , Stricker (61. Wehrle).

Schiedsrichter: Samira Bologna (Angelbachtal) - Zuschauer: 150 - Tore: 0:1 Stricker (14./FE), 0:2 Krüger (33.), 1:2 Otto (49.), 2:2 Grünbacher (56.), 2:3 Niedhardt (70.) - Bes. Vorkommnis: A. Hoxha hält Foulelfmeter von Otto (67.) - Beste Spieler: Weisgerber, Peter - Stricker, Krüger.