Das Rebland tanzt

Freud und Leid liegen oft sehr nah beieinander. Nach dem Derby in der Handball-Südbadenliga in der Bühler Großsporthalle waren es nur wenige Meter: Während sich die Spieler der SG Steinbach/Kappelwindeck nachdem äußerst knappen und hart umkämpften Sieg zu einem Jubelknäuel verknoteten und Freudentänzchen vollführten, waren die Gesichter der Feuervögel zerfurcht von maximaler Niedergeschlagenheit. Durch den Erfolg revanchierte sich die SG für die Hinspielklatsche und verschärfte damit die Sinzheimer Krise: Das 23:24 war die sechste Niederlage in Folge.

"Die Niederlage war unnötig", sagte ein sichtlich zerknirschter Kalman Fenyö nach der Partie. Von Resignation war beim Phönix-Trainer trotz der Pleitenserie jedoch keine Spur: "Man hat gesehen, dass wir noch am Leben sind!" In der Tat war Sinzheim nach der desolaten Vorstellung jüngst gegen Elgersweier kämpferisch und auch in Sachen Willensstärke voll auf der Höhe. Das galt freilich auch für Markus Ullrich und sein Team. Der SG-Trainer war nach der Schlusssirene angesichts der Feierarie völlig aus der Puste: "Das Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient, aber die Punkte nehmen wir natürlich gerne mit. Spiele gegen Sinzheim sind nie normal!"

Der Lokalkracher lebte in erster Linie von der Brisanz, auch für Freunde von knallharten Abwehrduellen war das Derby ein Leckerbissen. Angeführt vom bärenstarken Valliere Kirschner und mit Keeper Peter Fodor, legte zunächst Phönix vor (1:4/8.). Im Spiel eins nach dem Abgang von Mittelmann Antoine Lauffenburger, der entgegen des Berichts vom Freitag nicht suspendiert wurde, sondern selbst das Handtuch geworfen hat, zeigte sich Sinzheim stark verbessert. Doch die SG hielt mit. Nach dem Ausgleich (7:7/20.) und der ersten Führung durch Simon Pfliehinger (10:9/26.), der mit insgesamt acht Toren das Duell gegen seinen älteren Bruder Luis (6) gewann, zog Steinbach zur Pause gar mit 13:9 davon.

Aber Sinzheim wehrte sich: Die Gäste nutzten eine Überzahl zum Ausgleich (19:19/46.), nach der 23:20-Führung keimte berechtigte Hoffnung auf. Ullrich gab später zu: "Da habe ich gedacht: Es ist vorbei." War es aber nicht. Nach der Umstellung auf eine 6-0-Abwehr hatte Phönix sichtlich Probleme, in Unterzahl glich Steinbach zum 23:23 aus (56.). Die Halle kochte.

Nach vier erfolgreichen Versuchen scheiterte Phönix-Routinier Yanez Kirschner ausgerechnet in der entscheidenden Phase mit einem Siebenmeter am starken SG-Keeper Stefan Meßmer (57.). Nach einem diskutablen Pfiff auf der Gegenseite machte es Simon Pfliehinger besser: 60 Sekunden vor Schluss traf er zum 24:23. Der Rest war knallharte Steinbacher Abwehrarbeit - und jede Menge "Humba Täterä".

SG Steinbach/Kappelwindeck: Meßmer, Forcher - S. Pfliehinger 8/4, J. Höll 5, Schreck 3, Schmitt, C. Höll, D. Kern je 2, Braun, Gemeinhardt je 1, M. Kern, S. Höll, Huck, Seebacher.

Phönix Sinzheim: Fodor, Zowislo - Y. Kirschner 7/4, L. Pfliehinger, V. Kirschner je 6, Ernst 3, Meny 1, Winogrodzki, Möllering, Reiß, Rumpf, Huck, Weis, St. Pierre.

Schiedsrichter: W. Kramer (Elgersweier)/G. Ziegler (Nonnenweier) - Zuschauer: 700 - Zeitstrafen: 4/3.