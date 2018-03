"Das sind richtige Vorbilder"

Jede Menge glückliche Gesichter, jede Menge Pokale: Das Badische Tagblatt hat am Freitagabend - einer guten Tradition folgend - im Rahmen eines stimmungsvollen Ehrungsabends in der Akademiebühne Baden-Baden zum 28. Mal seine Sportler des Jahres ausgezeichnet. Die Sportredakteure Moritz Hirn und Christian Rapp hörten sich im Anschluss bei den Geehrten und Gästen um, wie ihnen der Abend gefallen hat. Roman Apolonov (Erster Platz Sportler des Jahres): "Es fühlt sich sehr gut an, gewonnen zu haben. Es war schon eine Überraschung. Aber irgendwie dachte ich auch, wenn nicht heute, wann dann. Insgesamt war ich zum neunten Mal bei der Sportlerehrung. Ich fühle mich hier immer wohl, es ist eine tolle Veranstaltung. Die Show vom Zauberer hat mir auch sehr gut gefallen." Leia Braunagel (Erster Platz Sportlerin des Jahres): "Ich freu' mich total über die Auszeichnung der Jury. Es ist einfach noch mal eine Bestätigung für die Leistungen, die man erbracht hat, aber zugleich auch Motivation für dieses Jahr. Ich komme sehr gerne hierher. Es ist interessant, auch mal die anderen Sportler zu sehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen." Manohar Faupel (Teammanager Bisons Bühl, Erster Platz Mannschaft des Jahres): "Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung. Damit haben wir nicht wirklich gerechnet. Es ist ein Ausdruck für die Wertschätzung unserer Leistung. Es ist schade, dass die Mannschaft nicht dabei sein kann wegen des Auswärtsspiels in Herrsching. Es ist eine kleine, aber feine Veranstaltung, zu der wir immer wieder gerne nach Baden-Baden kommen." Anne Klebsch (Zweiter Platz Sportlerin des Jahres): "Ich habe es mir fast gedacht, dass Leia gewinnt. Sie war ja schließlich Vizeweltmeisterin, da konnte ich nicht mithalten, obwohl es auch meine beste Saison war. Ich freu' mich aber auch über den zweiten Platz. Es war wie jedes Jahr sehr schön. Vor allem die Show mit dem Magier war mal was ganz anderes." Georg Schattling (Ehrengast, ehemaliger Vizepräsident Karlsruher SC): "Es ist beeindruckend zu sehen, welche Leistungen die Sportler vollbracht haben. Aus meiner Sicht haben die Amateursportler, die neben viel Zeit auch jede Menge Geld in ihren Sport investieren, eine wichtige Funktion in der Gesellschaft. Sie sind richtige Vorbilder und zeigen auf, wie wichtig ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen ist. Dass die Sportler im Rahmen einer solch gelungenen Veranstaltung im Fokus stehen, haben sie sich absolut verdient." Marcel Halfmann (BT-Torschützenkönig 2016/17): "Es war heute sehr handballlastig, aber das haben sich die Teams total verdient. Wir sind ja hier in einer Handball-Hochburg. Im Fußball gab es im vergangenen Jahr leider niemand, den man hätte auszeichnen können. Es ist schön, dass dieses Mal auch der BT-Torschützenkönig im Rahmen dieser schönen Veranstaltung geehrt wurde. Man lernt hier auch andere Athleten von Sportarten wie zum Beispiel Ju-Jutsu kennen und bekommt ein Gespür für deren grandiose Leistungen." Arnulf Meffle (Ehrengast, Handball-Weltmeister 1978): "Das war ein wirklich gelungener Abend in einem tollen Ambiente. Die Veranstaltung hat gezeigt, dass hier in der Region sportlich einiges passiert. Der TVS Baden-Baden und die SG Steinbach/Kappelwindeck stehen verdient auf dem Treppchen, weil sie in dieser Saison tollen Handball spielen." Nico Maier (Kugelstoßer, Gewinner des Förderpreises): "Ich habe es mir erhofft, aber wirklich damit gerechnet habe ich nicht. Es ist eine schöne Auszeichnung und Anerkennung des Badischen Tagblatts und der Volksbank Baden-Baden Rastatt." Laetitia Quist (Handballerin der SG Steinbach/Kappelwindeck, Sportlerin des Jahres bei der Leserwahl): "Ich freue mich riesig über die Auszeichnung und habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich war ehrlich gesagt schon überrascht, überhaupt nominiert zu sein." Franz Henke (Kapitän des TVS Baden-Baden, Mannschaft des Jahres bei der Leserwahl): "Es war eine Ehre für uns, dass wir wieder nominiert waren. Noch mehr freuen wir uns natürlich über die Auszeichnung. Das ist echt eine tolle Veranstaltung."(rap/moe)

