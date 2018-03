Ein Sieg am Ende der Kräfte Von Christoph Ruf Die Worte des Karlsruher Abwehrchefs wollten nicht so ganz zu den Gesängen passen, die aus der Gästekurve in den Innenraum des Erfurter Stadions schwappten. Denn während die gut 1000 mitgereisten KSC-Fans den 3:1-Sieg ihrer Mannschaft feierten, rechnete Daniel Gordon mit dem zweiten Durchgang ab, in dem sein Team deutlich abgefallen war. "Darüber müssen wir reden", sagte Gordon. "Wenn man ein Spiel gewinnen will, kann man nicht so halbherzig auftreten wie wir in den zweiten 45 Minuten." Vielleicht, mutmaßte Gordon, habe die englische Woche nebst dem Temperaturanstieg eine Rolle gespielt. Das glaubt auch Trainer Alois Schwartz, der dennoch zufrieden war: "Wir haben jetzt 18 Spiele hintereinander nicht verloren, da darf man auch mal das Positive betonen." Zum Beispiel den ersten Durchgang, in dem der KSC tatsächlich ein sehr starkes Auswärtsspiel gezeigt hatte und vor 4873 Zuschauern früh in Führung gegangen war. Nach einer Flanke von Burak Camoglu köpfte Fabian Schleusener ein (13.). Zuvor hatte schon Gordon die große Chance zur Gästeführung ungenutzt gelassen (9.); nach einem Eckball von Marvin Wanitzek, den zwei Erfurter hatten passieren lassen, war er schlicht zu überrascht gewesen, um den Ball im Tor unterzubringen. Die Freude über die frühzeitige Karlsruher Führung wurde dann allerdings durch die Stadionregie getrübt, die schon nach einer Viertelstunde den Spielstand aus Magdeburg meldete: 3:0 führte der Karlsruher Konkurrent um Platz zwei da schon gegen den VfR Aalen, am Ende hieß es 6:1. Doch obwohl sich also früh abzeichnete, dass den Badenern der Sprung auf Platz zwei an diesem Sonntag verwehrt bleiben würde, taten sie weiter etwas für das Torverhältnis: In der 19. Minute köpfte Gordon das Karlsruher 2:0. Er war nach einem Freistoß von Wanitzek im Strafraum völlig frei zum Abschluss gekommen. Allerdings hatte auch Erfurt, das spielerisch durchaus zu überzeugen wusste, gute Gelegenheiten. Doch Benjamin Uphoff lenkte einen Schuss von Merveille Biankadi noch mit den Fingerspitzen zur Ecke (31.). Danach war allerdings auch der KSC-Keeper machtlos: Nach einem Eckball von Luka Odak köpfte RWE-Angreifer Elias Huth ein und es stand nur noch 1:2 zwischen dem Abstiegs- und dem Aufstiegsaspiranten (34.). Der KSC spielte weiter nach vorne und zeigte damit eine deutlich offensivere Grundausrichtung als in den Auswärtsspielen zuvor. Zur Halbzeit hätte die Führung auch höher ausfallen können, doch Matthias Bader vergab nach schönem Zuspiel von Schleusener eine "Hundertprozentige" (41.). Kurz darauf scheiterte Schleusener selbst am starken Erfurter Keeper Philipp Klewin (44.). "Wir hätten mit etwas Glück zur Halbzeit auch schon 4:1 führen können", bilanzierte Schleusener, der die kritischen Worte von Gordon die zweiten 45 Minuten betreffend "absolut nachvollziehen" konnte. In der Pause nahm KSC-Trainer Schwartz Rechtsverteidiger Bader aus der Partie, für ihn kam Marco Thiede. Es begann eine Halbzeit, in der die Gäste kaum einmal einen Angriff zustande brachten und Erfurt viel zu viele Räume bekam. In der 61. Minute klatschte ein Kopfball von Huth an die Latte, drei Minuten später bekam Uphoff gerade noch die Finger an einen Distanzschuss des starken Erfurter Angreifers (64.). Kurz darauf war der KSC-Keeper zur Stelle, als Odak von der Strafraumkante abzog (72.). Ein Ausgleich der Thüringer wäre jetzt verdient gewesen. Doch obwohl der KSC im zweiten Durchgang abfiel und Spieler wie Florent Muslija und vor allem Anton Fink erkennbar am Ende mit ihren Kräften waren, kam er noch zu einigen Torchancen. Schleusener kam in der 82. Minute nur um Sekundenbruchteile zu spät, fünf Minuten danach scheiterte er an Klewin, ehe er dann kurz vor dem Schlusspfiff doch noch jubeln durfte, als er einen Konter nach Hereingabe von Wanitzek zum 3:1-Endstand über die Linie drückte. Es war sein 15. Saisontreffer. Doch das, so Schleusener, sei im Grunde das Unwichtigste an diesem Spieltag gewesen. "Ob ich zwei oder drei Treffer mache ist ja egal, so lange wir drei Punkte nach Karlsruhe mitnehmen." Erfurt: Klewin - Odak, Kaffenberger, Möckel, Kwame - Vocaj (87. Lauberbach) - Bastian Kurz (34. Rüdiger), Biankadi, Crnkic (78. Razeek) - Huth, Uzan. Karlsruhe: Uphoff - Bader (46. Thiede), Pisot, Gordon, Föhrenbach - Mehlem, Wanitzek - Camoglu (67. Lorenz), Fink (78. Bülow), Muslija - Schleusener. Schiedsrichter: Pascal Müller (Löchgau) - Tore: 0:1 Schleusener (12.), 0:2 Gordon (19.), 1:2 Huth (34.), 1:3 Schleusener (89.) - Zuschauer: 4873 - Gelbe Karten: Biankadi, Kaffenberger, Möckel - Bader.

