"Meilenstein der Turngeschichte"

Mit einem Gläschen Sekt stießen bei der Vollversammlung des Turngaus Mittelbaden-Murgtal in der Turn- und Festhalle Neuweier die Delegierten auf das 70-jährige Bestehen der turnerischen Dachorganisation an. Mit jeweils einstimmigem Votum bestätigte die Versammlung die erfolgreiche Arbeit in der Vorstandriege, in der Andreas Stahlberger für weitere drei Jahre an deren Spitze gewählt wurde. Neues Ehrenmitglied wurde Walburga Waschek. Zwar seien 70 Jahre kein wirkliches Jubiläum, so Stahlberger beim Stehempfang vor der eigentlichen Sitzung, "doch 70 Jahre sind ein Meilenstein in unserer Turngeschichte". In seinem geschichtlichen Rückblick erinnerte er an den Zusammenschluss der beiden früheren Turngaue Mittelbaden und Murgtal. 1948 hatten sich "Wagemutige" zusammengetan, und 33 Vereine mit insgesamt 2870 Mitgliedern gründeten, nachdem die französische Besatzungsmacht den Sport und das Turnen wieder erlaubt hatte, den heutigen Turngau. In der anschließenden Vollversammlung konnte Stahlberger dann mit den aktuellen Zahlen aufwarten. So gehen aktuell rund 37500 Mitglieder in 72 Vereinen im Turngau ihrem gemeinsamen Hobby nach, wobei im Berichtszeitraum zwei neue Vereine aufgenommen wurden. Größter Verein sei mit über 2000 Mitgliedern die SG Stern Gaggenau. In seinem ausführlichen Bericht streifte er auch die Themen Kinderturnen, Gymwelt sowie BTB-Regional und freute sich, dass der Turngau mit über 430 Teilnehmern beim Deutschen Turnfest in Berlin vertreten war. Deshalb auch am Ende sein Appell, den er aus dem Festbuch anlässlich des 25. Turngau-Jubiläums zitierte: "Hoffen wir, dass sich auch bis in die fernste Zukunft hinein immer Menschen finden, die bereit sind, weiterzuarbeiten, damit der turnerische Gedanke nie aus der Welt verschwinden möge." Besonders freute es die Verantwortlichen, gleich mehrere Personen für deren sportliche Leistungen und auch für langjähriges Engagement auszeichnen zu dürfen. Mit einer finanziellen Zuwendung wurden Jan Anselm (Deutscher Meister im Achtkampf), Annika Boos (Badische Meisterin Achtkampf), Noemi Hein (Badische Meisterin Jahn-Sechs-Kampf) und Philipp Händel (Zweiter Platz bei der Mehrkampf-DM im leichtathletischen Fünfkampf). Mit der silbernen Ehrennadel wurden für ihr langjähriges Engagement Paul Ebenthal, Sina Schneider, Charly Schneider und Sabine Schubert ausgezeichnet. Die goldene Ehrennadel erhielten Julia Fortmeier, Manuel Gäng, Kerstin Eisele und Elvira Velten-Schneider. Sichtlich überrascht wurde Walburga Waschek, die mit einstimmigem Votum der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Eine komprimierte Zusammenfassung der sportlichen Aktivitäten im Turngau gabensch). die beiden Vorstandsmitglieder Annerose Schmidhuber und Annette Schleif. Besonders freue man sich, dass inzwischen 24 Vereine sich der Marke "Gymwelt" des Badischen Turner Bundes angeschlossen haben. Detailliert und mit Grafiken hinterlegt hatte Vor-standsmitglied Gerold Klein die Turngaufinanzen aufgelistet, bei denen es einen leichten Kassenverlust gab. Bestens vorbereitet war die geplante Satzungsänderung: Schmidhuber informierte, dass der Hintergrund dafür die personellen Veränderungen der vergangenen Jahre, Hinweise des Finanzamts und redaktionelle Änderungen waren. Auch sollten künftig mehrere Personen das Stellvertreteramt ausüben. Einstimmig folgte die Versammlung dem Vorschlag. Musikalisch wurde der Empfang und die Vollversammlung durch den Spielmannszug aus Bad Rotenfels umrahmt. Eine Kostprobe der turnerischen Nachwuchsarbeit gaben neun junge Turnerinnen des gastgebenden TV Neuweier. (sch)

