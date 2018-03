Nächster Halt: Nationalmannschaft

Laetitia Quist ist auf Höhenflug. Und das nicht nur im übertragenen Sinn. Gestern Nachmittag um 16.30 Uhr hob die Handballerin der SG Steinbach/Kappelwindeck mit dem Lufthansa-Flug "LH1040" vom Frankfurter Flughafen ab. Das Ziel: Nationalmannschaft. Der Shooting-Star der Rebland-SG mischt nicht nur seit geraumer Zeit die Oberliga auf, morgen wird die 16-Jährige gegen Frankreich in Amiens ihr erstes Länderspiel absolvieren. Zwei weitere werden in dieser Woche folgen. Noch bis Sonntag ist Quist mit der U18 des Deutschen Handball-Bunds (DHB) auf Länderspielreise im Nachbarland unterwegs.

"Das wird eine tolle Sache", sagt die hoch veranlagte Sportlerin und klingt dabei fast ein wenig zurückhaltend. Dass die Linkshänderin keine Freundin großspuriger Worte ist, sollte man nicht mit Schüchternheit verwechseln. Das wird spätestens klar, wenn man das 1,86 Meter große Kraftpaket mit der Raketenabschussvorrichtung im Arm die Bälle aus dem Rückraum Richtung Tor feuern sieht: Fast immer wackelt das Netz. Neunmal hat Quist am Samstag gegen den TV Brombach getroffen, einmal landete die Kugel am Pfosten.

Ähnlich zielstrebig äußerst sich der Teenie auch, was die Ziele mit der Nationalmannschaft angeht - in dieser Woche in Frankreich, aber auch perspektivisch. "Ich werde dort auf jeden Fall mein Bestes geben und will weiter dabeibleiben - auch bei der WM im Sommer." In Polen geht es ab Ende Juli für den DHB-Nachwuchs um den Titel. Quist ist die Zweitjüngste im aktuellen Kader und wird morgen zum allerersten Mal das Nationaltrikot überstreifen. Die meisten Mitstreiterinnen - gestählt durch das Training in den Internaten der Bundesligisten - haben diesbezüglich Vorteile. Doch abwegig ist das Ziel WM keineswegs - sagt zumindest Bundestrainer Maik Nowak: "Ich bin gespannt, was für Schritte sie gemacht hat. Laetitia hat auf jeden Fall die Chance, auf den WM-Zug aufzuspringen."

Zum ersten Mal in den Fokus des DHB hat sich die Sandweiererin 2016 gespielt, bei einer Sichtung für den Jahrgang 2001. Ab diesem Zeitpunkt hatte sie auch Nowak auf dem Schirm. Es dauerte allerdings eine Weile, ehe der nächste Schritt folgte: Im Dezember flatterte die Einladung zu einem Lehrgang in Leipzig ins Haus. "Ich habe erst vier Tage vor dem Start davon erfahren. Ich war total überrascht, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe", berichtet Quist von ihrer Nachnominierung. Die Schülerin, die derzeit das sozialwissenschaftliche Gymnasium der Anne-Frank-Schule in Rastatt besucht, hat bleibenden Eindruck hinterlassen - nicht nur wegen ihrer imposanten Physis. Bundestrainer Nowak outet sich jedenfalls als Fan: "Ich freue mich auf sie!"

Wahre Freude hatte in den vergangenen zwei Jahren auch Arnold Manz mit der dunkelhäutigen jungen Frau mit den langen Rastazöpfen. "Sie hat so viel Herz", schwärmt der Verantwortliche für den SG-Frauen-Handball, "was sie abliefert, ist wirklich großer Sport!" Nach der C-Jugend holte er das Talent, das erst mit zehn Jahren beim TV Sandweier zum Handball kam, ins Rebland. Dort ist Quist übrigens nicht die einzige Nationalspielerin. Mannschaftskollegin Fitore Aliu ist gestern ebenfalls zu zwei Länderspielen im Rahmen der EM-Qualifikation mit dem Kosovo aufgebrochen. "Ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe", betont Quist, die an sechs Tagen in der Woche in der Halle steht. Die heimatverbundene Linkshänderin will vorerst nicht weg aus dem Badischen - selbst wenn sie andernorts vielleicht schneller Karriere machen könnte: "Momentan ist es gut so, wie es ist."

Die Perspektive ist in der Tat glänzend - nicht nur für sie persönlich. Die erste Mannschaft der SG steht derzeit auf Platz eins der Oberliga-Tabelle und klopft mit beiden Händen ans Tor zur dritten Liga. "Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr den Aufstieg packen", sagt Quist. Sie weiß, nur so kann sie den Traum vom Handball-Profi aufrechterhalten. "Spätestens in der nächsten Saison muss sie dritte Liga spielen", macht DHB-Coach Nowak klar. Sollte das klappen, könnte Laetita Quist in Zukunft in ungeahnte Höhen abheben.