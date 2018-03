Sportring und LAG top

Im ersten Lauf des Tages ging es für die Männer und Frauen sowie die Jugendlichen U20/U18 über rund 2900 Meter. Am schnellsten unterwegs war Abdullah Mohamed Ali (TV Bühl), der in 10:04 Minuten die U-18-Klasse gewann. Dahinter kam mit Mario Schenkel von der gastgebenden LAG Obere Murg nach 10:15 Minuten der Sieger in der Männerklasse, gefolgt von den beiden RTV-Athleten Alexander Leuchtner (10:22) und Björn Jülg (10:27). Den Titel bei der männlichen Jugend U20 holte sich Efrem Nuguse (TV Bühl) in 10:32 Minuten. Nur wenige Meter dahinter erreichten die schnellsten Läuferinnen das Ziel. Sylvia Schmieder (LAG Obere Murg) ließ in 10:36 Minuten U-18-Gewinnerin Jasmin Vollmer (TV Bühl; 10:39) hinter sich.

Schmieder durfte sich dann am Nachmittag als Doppelsiegerin in der Frauenklasse feiern lassen. Nach der Mittelstrecke entschied sie auch die Langstrecke über rund 8,7 Kilometer souverän für sich (35:54). Bei den Männern gewann Alexander Leuchtner (RTV) in 34:18 Minuten vor den LAG-Läufern Norman Roth (34:54) und Jens Mungenast (35:46).

Rund 1900 Meter laufen mussten die U-16-Jugendlichen. Auf den letzten 100 Metern vor dem Ziel konnte sich Lisa Merkel (SR Yburg Steinbach) etwas von ihren männlichen Verfolgern absetzen und in 6:40 Minuten als Siegerin W15 durchs Ziel laufen. Sven Kistner (LG Hardt) als Sieger M15 in 6:43 Minuten und Leon Kalmbacher (LAG) als Sieger M14 in 6:45 Minuten hatten da das Nachsehen. Dazwischen schob sich noch als Vizemeister M15 Jona Fruchtmann (Steinbach) in 6:44. Lea Bross (Bühl) als Vizemeisterin W15 hatte in 7:05 Minuten bereits einen größeren Rückstand. Bei der W14 setzte sich Ana-Paula Schmitz (Steinbach) knapp in 7:56 zu 7:57 Minuten gegen Pia Westermann (VFB Gaggenau) durch.

Schneller unterwegs waren über die gleiche Distanz die beiden Erstplatzierten bei den Jungs M13. Max Warlich (TS Ottersdorf) holte sich in 6:30 Minuten den Titel vor Luis Roth (LAG) in 6:37. Die Wertung M12 entschied Marvin Schäfer (TV Haueneberstein) in 7:01 Minuten für sich. Bei den Mädchen W13 setzte sich Luisa Ortanderl (LG Hardt) in 7:48 Minuten durch, Kreismeisterin W12 wurde Aline Bach (TV Haueneberstein) in 7:56 Minuten.

Schnell unterwegs war Mattis Linder (Steinbach) über 1400 Meter in 4:50 Minuten als Sieger der Jungs M10. Luis Reiß (TV Haueneberstein) als Zweiter kam nach 4:55 Minuten gemeinsam mit seinem Vereinskameraden Maximilian Sopper ins Ziel, der die Klasse M10 gewann. Bei den Mädchen W11 siegte Noe Göhrig (LG Hardt) in 5:12 Minuten mit einem knappen Vorsprung vor Anni Michelfelder (Bühl; 5:13). Titelträgerin W10 wurde Charlotte Gradt vom Ausrichter LAG in 5:42 Minuten. Einen Start-Ziel-Sieg über 1000 Meter der Schüler M9 feierte Marlon Warlich (TS Ottersdorf; 3:48 Minuten). Seine Vereinskameradin Linnea Wendt siegte bei den Mädchen W9 (4:17). Bei den Achtjährigen gewannen Jacob Bauer (LAG; 4:20) und Lilly Schottmüller (Haueneberstein; 4:25). (rawo)