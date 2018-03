Schon wieder drei Treffer

In Erfurt müssen sich die Journalisten beim Betreten des Presseraumes in ein Buch eintragen und den Namen ihres Mediums hinterlegen. Ein "Kondolenzbuch", wie ein Erfurter Journalist mit Augenzwinkern sagt. In Thüringens Hauptstadt, so viel zum tabellarischen Hintergrund des Sarkasmus, glauben selbst größte Optimisten nicht mehr an den Klassenerhalt einer Mannschaft, die elf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer hat und unter rund acht Millionen Euro Verbindlichkeiten ächzt. Für einen schönen Blumenstrauß hat es am Sonntag dennoch gereicht. Den bekam in der Halbzeitpause Karlsruhes Ersatzkeeper Dirk Orlishausen als Dank dafür überreicht, dass er vor seinem Wechsel ins Badische sechs Jahre lang im Tor der Rot-Weißen stand. Und zuvor viele Jahre in deren Fankurve.

"Orle", der den Strauß an seine Eltern auf der Tribüne weitergab, strahlte nach dem Schlusspfiff und dem 3:1-Sieg dennoch übers ganze Gesicht. Dem "großen Ziel" sofortiger Wiederaufstieg, von dem er in den Tagen vor dem Spiel so oft gesprochen hatte, war der KSC durch dem 13. Sieg im 18. ungeschlagenen Spiel in Folge schließlich wieder einen Schritt nähergekommen. Und das mit einer Leistung, mit der Trainer Alois Schwartz trotz des Niveauabfalls im zweiten Durchgang zufrieden war: "Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, in der wir immer wieder schnell in die Spitze gespielt haben und viele Torchancen hatten." Überhaupt müsse man "sehen, was diese Mannschaft in den letzten Wochen geleistet hat."

Tatsächlich wäre der KSC mit den 54 Zählern, die er heute nach 29 Spielen auf dem Konto hat, in der vergangenen Saison Erster gewesen - der MSV Duisburg hatte damals als Primus nur 53 Zähler. Schwartz freut sich dennoch über die derzeitige Serie, der KSC punktet ja schließlich auch, wenn er - wie in Lotte - einen eher schwachen Tag erwischt. "Wenn man einen Lauf hat, geht der Ball eher mal rein", weiß Schwartz. "Bei Erfurt knallt er halt an die Latte."

Doch natürlich hat auch Schwartz gesehen, dass der KSC im zweiten Durchgang in Erfurt stark nachließ. "Toni Fink kam nicht mehr so klar, Muslija war nicht mehr so frisch. Viele junge Spieler mussten kräftemäßig der englischen Woche Tribut zollen." Das taten sie bisweilen so ausgiebig, dass Abwehrchef Daniel Gordon erst mal darum bat, man möge ihm ein wenig Zeit geben, "die Emotionen in den Griff zu kriegen". Dann sagte er doch, dass es "wirklich kein gutes Zeichen ist, wenn man als Innenverteidiger so viel zu tun bekommt wie wir im zweiten Durchgang."

Woran das lag, hatte Gordon auch erkannt: "Vorne wurde nicht mehr so gelaufen und wir hinten haben vielleicht auch nicht mehr so konsequent nach vorne geschoben wie im ersten Durchgang." Das Resultat: Erfurt hätte mit etwas mehr Abschlussglück durch Elias Huth (61./64.) und Luka Odak (72.) das Spiel noch drehen können. Und weil der KSC auch manchen Konter fahrig zu Ende spielte, blieb es unnötig eng, ehe Schleusener mit seinem 15. Saisontreffer den 3:1-Endstand erzielte (89.). Zuvor hatte er bereits das 1:0 geköpft (13.), das Gordon per Kopf auf 2:0 ausgebaut hatte, ehe Huth zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzen konnte (34.).

Immerhin: Wie schon gegen Großaspach gelangen dem KSC, der lange auf 1:0-Siege abonniert schien, wieder drei Treffer in einem Spiel. Womit Schwartz das nächste Etappenziel erst mal abhaken kann. In der Winterpause hatte er sich ja vorgenommen, seinem Team beizubringen, wie man sich mehr Torchancen erarbeitet - und sie im Idealfall auch nutzt. So wie beim 3:1 in Erfurt, das mit etwas mehr Glück auch zu einem sehr hohen Auswärtssieg hätte werden können.