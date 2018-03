Platz drei im Visier

Aus Iffezheimer Sicht konnte man freudig zur Kenntnis nehmen, dass Jan Anselm wieder nach langer Verletzungspause ins Geschehen eingreifen konnte. Zwar nur an drei Geräten, aber wie so oft konnte er seine Mannschaftskollegen entscheidend unterstützen. Das brachte die Strategie der Gäste aus Wilferdingen-Nöttingen ab dem zweiten Gerät, dem Seitpferd, sichtlich durcheinander. Die recht jung aufgestellte Mannschaft aus dem Pforzheimer Raum hatte mit vielen Fehlern zu kämpfen, was sich an fast allen Geräten durchzog und schließlich zu der deutlichen Niederlage von 55:16 Punkten führte. Lediglich am Boden hatte der TV Iffezheim bei einer Übung von Michael Müller einen groben Patzer zu verbuchen. Dieser konnte das aber bei den folgenden Geräten wieder gut machen, was auch mit dem Trikot des Topscorers des Wettkampfs belohnt wurde.

Mit dem Gewinn von 5,5 Geräten von sechs möglichen war somit auch dieses Ergebnis zufriedenstellend für die Iffezheimer Mannschaft. Neben den bereits genannten Turnern starteten aufseiten der Rennbahngemeinde noch Dominik Adler, Cornelius Müller, Jan Ruf und die Gerätespezialisten Tobias Mauck, Lukas Austen, Jan Flöck und Severin Fritz.

In der nächsten Woche trifft der TV Iffezheim auf die WKG Schallstadt-Neuenburg. Aufgrund der Nähe in der Tabelle kommt es bei diesem Wettkampf zu einem Showdown der beiden Kontrahenten. Auf dem Papier sind beide Mannschaften in etwa gleich stark einzuschätzen, was mit Sicherheit zu einem spannenden Duell um Platz drei führen wird.

Michael Müller und Jan Ruf blickten nach dem gewonnenen Wettkampf bereits voraus: "Wenn wir nächste Woche gewinnen, können wir in zwei Wochen zum Saison-Endkampf den dritten Platz verteidigen. Das wäre ein Ergebnis, mit dem wir am Anfang der Ligarunde nicht gerechnet hätten." Am 24. März findet der Endkampf aller badischen Kunstturnmannschaften in Kehl statt. (red)