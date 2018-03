Glanzvolle internationale Premiere Die deutschen Junioren-Curler vom Baden-Hills Golf und Curling Club mit den Rastattern Klaudius Harsch (Skip), Sixten Totzek (Vize-Skip) und Jan-Luca Haag sowie Joshua Sutor (Second) aus Füssen und Till Wunderlich (Alternate) aus Schwenningen haben bei der A-Weltmeisterschaft in Aberdeen (Schottland) eine glanzvolle internationale Premiere auf Top-Niveau gefeiert. Das Team von Bundestrainer Wolfgang Burba schrammte am Ende mit Platz fünf nur knapp am Erreichen der Playoffs vorbei. Dabei begann das jüngste Team im Feld der zehn Nationen sehr nervös und musste gleich im ersten Spiel mit 4:10 gegen Südkorea eine herbe Niederlage einstecken, dem eine zweite deutliche Schlappe gegen den späteren Silbermedaillengewinner Schottland folgte. Danach kämpfte sich das erst durch Platz drei bei der B-WM im Dezember qualifizierte Team ins Turnier zurück und wieß Norwegen deutlich in die Schranken. Gegen China folgte mit dem 8:7 ein nicht erwarteter Sieg. Selbst eine Niederlage gegen die Schweiz ließ die Deutschen nicht mehr aus dem Tritt kommen und so wurde gegen Russland der dritte Sieg eingefahren. Auch wenn es gegen das favorisierte Team der USA beim 7:9 knapp nicht zum Sieg reichte, so war spätestens nach dem 8:7 über Schweden klar, dass die deutschen Junioren nicht unberechtigt gegen die bereits qualifizierten Kanadier um den letzten Playoff-Platz würden kämpfen dürfen. In einem denkwürdigen Duell unterlag man nur knapp mit 2:4 gegen den späteren Weltmeister, so dass im Fernduell die Schweizer die Nase vorn hatten und mit der Bronzemedaille die Heimreise antreten konnten. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Skip Harsch erst vor sechs Wochen 17 Jahre alt wurde, hat der Deutsche Curling-Verband die Hoffnung, mit dieser Mannschaft in den kommenden Jahren weitere Akzente zu setzen, heißt es in einer Mitteilung. Die Teilnahme eines deutschen Teams an der A-WM der Junioren war die erste seit 2009 und die beste Platzierung seit 2000. (red)

