RTV schwimmt auf Platz zwei

Zu den diesjährigen Meisterschaften des Bezirks Mittelbaden lud der badische Schwimmverband jüngst in das Alohra-Hallenbad nach Rastatt ein. Da die Teilnahme an Meisterschaften durch Pflichtzeiten limitiert ist, waren es nur 174 Aktive, die bei rund 800 Starts ihre Kräfte messen konnten. Edelmetall gab es in den einzelnen Lagen und Strecken jeweils für die drei Jahrgangsschnellsten als auch für die drei besten Athleten in der offenen Wertung, bei der die Jahrgänge keine Rolle spielen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Schwimmabteilung des Rastatter TV ging mit 40 Wettkämpfern an den Start und fungierte zudem in Kooperation mit dem Schwimmverband als Ausrichter. Mit 199 erkämpften Medaillen (71 Mal Gold, 71 Mal Silber und 57 Mal Bronze) zeigten die Rastatter Schwimmer, was sie drauf haben und belegten hinter der starken Mannschaft aus Karlsruhe Platz zwei im Medaillenspiegel.

Tara Walz (Jahrgang 1999) wurde auf der 50-Meter-Bruststrecke Bezirksmeisterin und setzte sich in der offenen Wertung gegen 35 Konkurrentinnen durch. Steffen Schwarzbach (2000) bewies seine Kämpferqualitäten und darf sich ab sofort zweifacher Bezirksmeister in der Schmetterling-Lage nennen (50 Meter und 100 Meter). Sein Vereinskamerad Elias Focht (2000) setzte sich gegen 43 Konkurrenten durch und ist neuer Bezirksmeister auf der 50-Meter Brust-Strecke. Ebenso überzeugte Marco Smuda (2001) mit einem Sieg in der offenen Klasse auf der 100-Meter-Rücken-Distanz.

Zahlreiche weitere Gold-, Silber- und Bronzemedaillen konnten für hervorragende Leistungen in den Jahrgangswertungen erschwommen werden. Ebenfalls erfreulich sind viele persönliche Bestzeiten und etliche gute Platzierungen der Nachwuchsschwimmer, heißt es weiter. Das strukturierte Training der vergangenen Wochen hat sich ausgezahlt, und die beiden Trainer Eugen Engelhardt und Kornelia Walz zeigten sich zufrieden mit den erzielten Resultaten. Nun geht es für die älteren Schwimmer ab ins Trainingslager, bevor dann die nächsten Wettkämpfe auf der langen 50-Meter-Bahn und die badischen- und süddeutschen Meisterschaften anstehen. (red)