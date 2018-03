Der SV Bühlertal auf Formsuche

Das Fußballjahr 2018 beginnt für den SV Bühlertal, wie das vergangene geendet hat - schleppend. Lediglich ein Zähler ist die magere Ausbeute, die das Team von Trainer Michael Santoro aus den Nachholpartien in Ottenau (1:2) und der Begegnung in Elchesheim (1:1) mit nach Hause nahm. Seit nunmehr Ende Oktober stottert der SVB-Motor, was sich auch in der Tabelle niederschlägt. Fünf Punkte (bei einem Spiel weniger) beträgt derzeit der Rückstand auf den Spitzenreiter TuS Oppenau. Um drei Zähler hat Erzrivale VfB Bühl die Nase vorn.

"Lediglich sechs Punkte aus den zurückliegenden sechs Partien sind leidlich wenig. Trotzdem gehören wir noch immer zum Kreis der Titelkandidaten und brauchen weder Fernglas noch Rechenschieber um den Weg zurück auf die Spitzenplätze zu finden", so der Vorsitzende Norbert Welle.

Heute Abend findet ein weiteres Nachholspiel statt. Zu Gast auf dem Mittelberg (Anpfiff 19.30 Uhr) ist der Aufsteiger und Tabellenvorletzte SV Oberharmersbach. Die Gäste aus der Ortenau haben nach 17 Spielen lediglich zwölf Zähler auf dem Konto. Alles andere als ein Heimsieg des Verbandsliga-Absteigers aus Bühlertal wäre eine Riesenüberraschung.

Dennoch sieht Welle diese Partie nicht als Selbstläufer an: "Mentalitätsprobleme scheint das gegnerische Team von Trainer Manfred Hellmig auf jeden Fall nicht zu kennen, zeigt es doch immer wieder das vorhandene Potenzial und hält Anschluss ans rettende Ufer. Da der Rückrundenauftakt mit einer Heimniederlage gegen Freistett auch beim Aufsteiger nicht wie gewünscht verlief, haben beide Mannschaften das gleiche Problem: sie benötigen dringend Punkte, um das Saisonziel nicht aus den Augen zu verlieren."

Nicht nur auf dem Mittelberg geht es heute um Punkte, auch im Bezirk stehen einige Nachholpartien auf dem Plan. In der Bezirksliga beispielsweise empfängt der VfB Unzhurst den FC Rheingold Lichtenau. Gleich drei Spiele stehen in der Kreisliga A Nord an: VFB Gaggenau gegen FV Hörden, SV Staufenberg gegen FV Iffezheim sowie FV Sandweier gegen SV Au am Rhein. In der A Süd empfängt Ottenhöfen II den FC Schwarzach. (bor)