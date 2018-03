Eine enge Kiste In der Tischtennis-Badenliga der Männer stehen am Wochenende nur zwei Spiele auf dem Programm. Im südbadischen Derby kämpfen die beiden punktgleichen Teams der Spvgg Ottenau und die TTSF Hohberg (beide 16:12) am Samstag um 17 Uhr in der Ottenauer Sporthalle um die bessere Platzierung. Auf den Rängen drei und vier liegen der SV Niklashausen (19:13) und der TV Mosbach (17:13), beide haben aber ein bzw. zwei Spiele mehr absolviert. Das Hinspiel haben die Murgtäler nach einem etwas schwächeren Start mit einem 2:4-Rückstand am Ende mit 9:6 für sich entschieden. Federführend für den Sieg war das hintere Paarkreuz mit Eduardo Gonzales und Andrè Schweikert, die mit ihren zweiten Einzelerfolgen zum 9:6-Erfolg ein mögliches Schlussdoppel verhinderten. Mit Gonzales, der in der Rückrunde ins erste Paarkreuz vorrückte, sind die Ottenauer auch im Rückspiel etwas stärker einzuschätzen. Gonzales hat sich mit 7:3-Einzelerfolgen im vorderen Paarkreuz zum Führungsspieler herauskristallisiert. Lukas Mai machen derzeit Schulterprobleme zu schaffen, die ihn in der Bilanz etwas zurückwarfen. Mit 7:0-Doppelerfolgen zählen beide in der Doppelstatistik zur Crème de la Créme der Liga. Aaron Kawka zeigte sich zuletzt gestärkt und könnte mit Leon Biedermann im mittleren Drittel etwas bewegen. Mit Mannschaftsführer Kresimir Vranjic und Schweikert verfügen die Murgtäler über ein starkes Schlussdrittel In der Frauen-Badenliga empfängt der TTV Gamshurst am Samstag zum Bezirksderby den Tabellendritten TTF Rastatt. Die Gastgeberinnen liegen mit 12:14 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, punktgleich mit dem viertplatzierten TV St. Georgen und dem Rangfünften VSV Büchig. Ein toller Erfolg für den Aufsteiger, der sein Ziel, den Klassenerhalt, vorzeitig geschafft hat. Die Rückkehr in die Oberliga hatten sich die TTF Rastatt (18:6) vorgenommen, die starke nordbadische Konkurrenz des TTC 1946 Weinheim II (26:0) und des 1. TTC Ketsch (24:4) zeigte hier jedoch seine Krallen und hielt sich bislang den Oberligaabsteiger etwas auf Distanz. Im Vorrundenspiel hatten sich die TTF im Heimspiel gegen Gamshurst, das ohne Julia Lubitz antrat, glatt mit 8:0 durchgesetzt. In drei Einzelspielen mussten die TTF jedoch den Entscheidungssatz in Anspruch nehmen. Im Rückspiel könnte es bei einem anderen Verlauf durchaus recht eng werden. Die Favoritenbürde tragen aber die Gäste aus Rastatt. Für den abstiegsbedrohten TTV Kappelrodeck, der spielfrei ist, hat das zweite Wochenendspiel zwischen dem TV St. Georgen gegen den TV Britzingen eine große Bedeutung. Britzingen (4:22) liegt in der Tabelle nur um einen Zähler vor Kappelrodeck (3:21) auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, hat aber nach Minuspunkten um einen Zähler mehr belastet. Auch im Spielverhältnis hat Britzingen Nachteile.(ti)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben