TVB-Nachwuchs fährt zur deutschen Meisterschaft

Nach zwei Siegen in den vergangenen beiden Jahren standen die Vorzeichen für den Bühler Volleyball-Nachwuchs bei den süddeutschen Meisterschaften der U18 in Freiburg nun nicht wirklich gut, da die Spieler in diesem Jahr in vielen unterschiedlichen Mannschaften und auch Vereinen aktiv waren und sich erst kurz vor dem Meisterschaftswochenende zu den ersten Trainingseinheiten treffen konnten. Am Ende reichte es aber immerhin für den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft im bayrischen Mömlingen berechtigt.

Der TVB ging mit eher reduzierten Erwartungen ins erste Spiel gegen den Favoriten vom TV Rottenburg. Hier konnte man erstaunlicherweise zu Beginn noch recht gut mithalten, obwohl Trainer Lluiz Molada eine eher unorthodoxe Aufstellung wählte. Simon Gallas wurde auf die Diagonale beordert, obschon er eigentlich außen sowohl in der Jugendnationalmannschaft als auch schon im Zweitligateam des SSC Karlsruhe spielt. Erik Storz, Gastspieler im Jugendbereich vom TV Kappelrodeck, wurde auf der Bank belassen, so dass auf der Mittelblockerposition der eher unerfahrene Finn Ertl zum Einsatz kam. Prompt ging das Spiel mit 0:2 verloren.

In der Folge kehrte der TVB zur vermeintlich stärksten Aufstellung zurück: mit Jonas Kippenhan und Erik Storz auf der Mitte, den Jugendnationalspielern Leon Meier und Simon Gallas außen, Fynn Pflüger und Nico Schramm im Wechsel im Zuspiel sowie Paul Steckel beziehungsweise Erik Donner auf der Diagonalen. In der Annahme stabilisierte Daniel Brose den Verteidigungsriegel. Und die Umstellungen zeigten Wirkung: Nacheinander wurden die Mannschaften vom USC Konstanz, VfB Friedrichshafen und von der FT Freiburg vom Spielfeld gefegt. Allen voran die beiden Außenspieler Meier und Gallas zeigten enorme Durchschlagskraft. Gallas sammelte allein insgesamt zwölf direkte Aufschlagspunkte. So stand am Ende ein nicht erwarteter zweiter Platz auf der Urkunde. (red)