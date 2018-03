Showdown zwischen TTF Rastatt und Muckenschopf

Die Sporthalle des Ludwig Wilhelm Gymnasiums in Rastatt ist am Sonntag Austragungsort der Tischtennis-Pokalendspiele der Männer A, B, C und D sowie der Frauen A, B, C. Die Endspiele beginnen alle gleichzeitig ab 10 Uhr. Im Finale bei den Männern A stehen sich der Verbandsligist TTF Rastatt und der Landesligist TTV Muckenschopf gegenüber. Der Vorjahressieger Spvgg Ottenau I verzichtete in diesem Jahr auf eine Teilnahme, Muckenschopf glückte zum zweiten Mal in Folge der Einzug ins Endspiel. Die TTF Rastatt bezwangen im Halbfinale die Spvgg Ottenau II knapp mit 4:3, unter anderem durch Siege von Julian Hertel, und Manuel Weis. Der TTV Muckenschopf setzte sich in der Vorschlussrunde glatt mit 4:0 gegen den TB Gaggenau durch. Das Männer B-Endspiel bestreiten mit dem TB Sinzheim der Vorjahressieger des Männer C-Pokals und der TV Neuweier. Beide Mannschaften spielen in der Bezirksklasse und konnten sich in dem 15er Feld gegen Mannschaften aus der höher angesiedelten Spielklasse der Bezirksliga durchsetzen. Sinzheim gelang mit dem 4:2-Erfolg gegen den Favoriten TV Weisenbach eine faustdicke Überraschung. Der C-Wettbewerb hatte mit 27 gemeldeten Vereinen die größte Meldeziffer. Hier kämpfen der TV Bühl und die zweite Mannschaft des TB Bad Rotenfels II um den Pokalsieg. Bühl hatte bei seinen beiden ungefährdeten 4:0-Erfolgen im Viertelfinale beim TB Sinzheim II und im Halbfinale bei der Spvgg Ottenau V nur jeweils zwei Satzverluste zu beklagen. Der TB Bad Rotenfels II sicherte sich mit einem engen 4:3-Halbfinalsieg bei der TTG Ötigheim die Endspielteilnahme. Das D-Endspiel machen der TTV Au am Rhein III und der TTV Kappelrodeck III unter sich aus.

Nur vier Meldungen lagen für die Frauen-A-Disziplin vor, so dass alle vier gemeldeten Mannschaften direkt im Halbfinale standen. In den beiden Partien setzten sich die TTF Rastatt mit 4:0 beim TV Bühl durch, der Verbandsligist TTC Iffezheim setzte sich zu Hause gegen den Badenligisten TTV Kappelrodeck mit 4:3 durch. Für den TV Bühl gelang Lisa Weitzel im Einzelspiel gegen Nina Merkel der einzige Satzgewinn. In den anderen Spielen setzten sich für die favorisierten TTF Susanne Gibs und Vanessa Moch, sowie Gibs/Merkel bei ihrem Doppelauftritt ohne einen Satzverlust durch. Nach einem hart umkämpften Match gelang dem TTC Iffezheim im Heimspiel gegen den TTV Kappelrodeck ein 4:3-Erfolg.

Die TTF Rastatt III und der Rastatter TTC stehen sich in einem reinen Stadtderby im Frauen-B-Finale gegenüber. Mit den TTF Rastatt IV steht auch im Frauen-C-Pokalendspiel ein Team des gastgebenden Vereins im Finale. Durch einen 4:0-Sieg über den TTC Iffezheim IV qualifizierten sich die TTF für das Endspiel gegen den TTC Muggensturm, der mangels Meldungen ohne Entscheidungsspiel bereits im Vorfeld für die Finalteilnahme feststand. (ti)