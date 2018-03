Maximilian Vollmer wechselt zum TVS

Der Handball-Oberligist TVS Baden-Baden meldet seinen zweiten Zugang für die kommende Saison. Nach Julian Schlager, der von der SG Muggensturm/Kuppenheim kommt und den halblinken Rückraum sowie die offensive Deckung verstärken soll, hat auch Maximilian Vollmer dem aktuellen Tabellenführer seine Zusage gegeben. Das teilte der Verein gestern mit. Der 23-jährige Mittelmann, ehemaliger Junioren-Nationalspieler, ist aktuell im vierten Jahr beim Badenligisten SG Heidelsheim/Helmsheim aktiv. Der aus Leopoldshafen bei Karlsruhe stammende Student der Sportwissenschaften wurde in der Jugendabteilung der SG Kronau/Östringen ausgebildet, für die er auch zwei Jahre in der dritten Bundesliga aktiv war. Der TVS-Mannschaftsveranwortliche Simon Riedinger freut sich über die Verpflichtung des zweiten "Wunschspielers".

Der TVS hat sich auch deshalb sehr um Vollmer bemüht, weil der Verein in der nächsten Saison auf äußerst wichtige Spieler verzichten muss: Daniel Grimm (Karriereende), Franz Henke (berufsbedingte Pause) sowie Niklas Jolibois (berufsbedingter Auslandsaufenthalt). Riedinger: "Unser Ziel ist, die freiwerdenden Positionen adäquat zu besetzen, was uns mit den bisherigen Verpflichtungen auch gelungen ist." TVS-Trainer Ralf Ludwig ist ebenfalls angetan vom Neuzugang: "Ich beobachte Maximilian Vollmer schon länger. Dass es jetzt geklappt hat, ist sehr positiv. Er wird uns in Abwehr und Angriff weiterhelfen." (red)