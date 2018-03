Philipowski im Blick

Wer so lange außer Betrieb war, weiß so ein Ergebnis dann umso mehr richtig einzuschätzen. "Dafür, dass die Situation und die Vorbereitung wirklich nicht gut waren, war das Ergebnis bei unserem Kaltstart zufriedenstellend. Sieht man mal davon ab, dass wir dem Gegner die zwei Tore aufgelegt haben und anfangs zu behäbig und langsam waren. Doch die zweite Halbzeit war in Ordnung", bilanzierte Bühls Trainer Alexander Hassenstein das Remis in Ottenau.

Es passt irgendwie zur guten Gesamtsituation des VfB, dass das erst fünf Minuten vor Schluss erzielte Ausgleichstor durch einen von Simon Maurath verwandelten Elfmeter unter dem Strich sogar einen Punkt auf Spitzenreiter Oppenau - das ein Spiel mehr ausgetragen hat - gutmachte.

Der Jahresauftakt für seine Schützlinge bestätigte auch Hassensteins Einschätzung, dass in dieser Saison ohne eine dominante Ausnahmemannschaft der ganz große Coup gelingen kann - aber nicht muss. Auf einen Landesliga-Ausnahmespieler trifft der VfB morgen, wenn der TuS Durbach im Hägenich gastiert. Was Jan Philipowski drauf hat, zeigte er zum wiederholten Mal am Wochenende, als er Spitzenreiter Oppenau mit drei Treffern alleine aus dem Stadion schoss. "Er hat im Hinspiel gefehlt, er ist wirklich eine Rakete, da müssen wir auf der Hut sein", weiß Hassenstein um die Fähigkeiten der Schlüsselfigur des TuS. "Die sind in der Vorrunde weit hinter ihren Möglichkeiten geblieben, weil sie fußballerisch sehr stark sind", war der Trainer vom Coup gegen Oppenau auch nicht wirklich überrascht. Er sagt aber auch: "Wir schauen wie bislang immer in dieser Saison aber hauptsächlich auf uns selbst."

Bei acht Zählern Rückstand auf Platz zwei ist es für die Gäste die definitiv letzte Chance, doch noch einmal Anschluss an die Spitzenplätze zu finden. Es steht also für beide Teams einiges auf dem Spiel. Dass die Vorbereitung für den VfB wirklich alles andere als optimal verlief, verdeutlicht die Ausfallquote. "Viele Optionen habe ich nicht", bestätigt Hassenstein den Umstand, dass ihm in Mosebach, Muscatello, Ginetto, Schäfer und Büyükasik gleich fünf Spieler nicht zur Verfügung stehen. In der Vergangenheit hat es der VfB-Trainer immer geschafft, aus der Not eine Tugend zu machen.