Ab jetzt nur noch Zückerchen

Eigentlich hatten alle Experten - und auch die Protagonisten selbst - damit gerechnet, dass es schon vor zwei Wochen in Blaustein so weit sein würde. Doch daraus wurde bekanntlich nichts. Vor Wochenfrist, beim krachenden Heimsieg gegen Amicitia Viernheim, ist es dann endlich passiert: Die Oberliga-Handballer des TVS Baden-Baden haben die ominöse Marke von 34 Punkten geknackt. Damit ist nicht nur das selbstgesteckte Ziel erreicht, mehr Zähler als im Vorjahr zu sammeln - sieben Spieltage vor Schluss wohlgemerkt. Obendrein ist die Saison 2017/2018 schon jetzt die erfolgreichste der Vereinsgeschichte.

"Das macht uns schon stolz", freut sich Ralf Ludwig. Kein Wunder, schließlich hat der Trainer des TVS in den vergangenen Wochen trotz des enormen Höhenflugs immer wieder darauf hingewiesen, dass zuallererst die Marke von 34 Zählern erreicht werden muss, bevor man sich im Lager der Grün-Weißen zu den weiteren Ambitionen äußert.

Wer jetzt aber denkt, dass Ludwig angesichts des erreichten Zwischenziels und der Tatsache, dass man sieben Spiele vor Rundenschluss immer noch auf Platz eins der Tabelle steht, die verbale Kampfansage auspackt, sieht sich getäuscht. "Jedes Punktepaar, das wir jetzt noch holen, ist eine Belohnung für die geleistete Arbeit der vergangenen 23 Spiele - sozusagen ein ,Zückerchen'", erläutert TVS-Trainer Ludwig.

Insgeheim liebäugelt man bei den Mittelbadenern aber schon mit dem ganz großen Sahnehäubchen am Ende der Saison, sprich: dem Aufstieg in die dritte Bundesliga. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, sollte morgen Abend tunlichst ein Auswärtssieg beim Schlusslicht TSV Deizisau her. "Die stehen völlig zu unrecht auf dem letzten Platz", warnt allerdings Ludwig. Die Württemberger hätten viele Spiele nur ganz knapp verloren, verfügen obendrein über den viertbesten Angriff der Liga und haben mit Maximilian Schmid-Ungerer sowie Dennis Prinz gefährliche Akteure in ihren Reihen, zählt der Coach auf. Dennoch: "Wir wollen natürlich die Punkte mitnehmen, so viel Selbstvertrauen haben wir." Um die Worte auch in die Tat umzusetzen, wird der TVS wieder mit einer defensiven Grundordnung auf die Platte gehen. Ob Ludwig wie erstmals gegen Viernheim mit einer 6-0-Abwehr oder einem defensiven 5-1 agiert, ist noch nicht ganz klar. Sicher ist hingegen: "Nur mit 100 Prozent Leistungsbereitschaft können wir was holen", sagt Ludwig, "das hat man in Blaustein gesehen."

Nicht mit an Bord ist morgen Daniel Grimm. Auf den Mittelmann sowie auf Niklas Jolibois und Spielführer Franz Henke muss der TVS auch in der kommenden Saison verzichten (wir berichteten). Noch stehen aber sieben Spiele an und in denen will der Kapitän sein Team aufs Feld und am besten auch in die dritte Liga führen - egal mit wie viel Punkten.