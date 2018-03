Mit ordentlich "Ergebniswut" ins Derby

Im Fußball gibt es gemeinhin ungeschriebene Gesetze, die eigentlich so nicht zu erklären sind, aber doch in Kraft treten und diesen Sport so unberechenbar erscheinen lassen. Etwa, dass eine Mannschaft nach einem Platzverweis plötzlich aufdreht und stärker spielt als zuvor, oder eben die alte Binsenweisheit: "Wer vorne kein Tor macht, wird hinten bestraft." Im Fall des Fußball-Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim folgte die Strafe am vergangenen Samstag im Spiel gegen Radolfzell prompt und mit einiger Bitterkeit.

Der junge Rechtsverteidiger Yannis Otto hatte die Möglichkeit, die Wörtelkicker nach einer furiosen Aufholjagd mit seinem Elfmeter gar in Führung zu bringen, scheiterte jedoch an den eigenen Nerven und am Radolfzeller Schlussmann Andrea Hoxha. Drei Minuten später, ganz den Fußballgesetzen folgend, erzielten die Gäste vom Bodensee dann das 3:2 und entführten äußert schmeichelhaft drei Punkte.

"Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt, waren über 70, 80 Minuten die bessere Mannschaft. Jetzt gilt es, die gezeigte Leistung zu bestätigen", sagt 08-Trainer Matthias Frieböse und schiebt hinterher: "Meine Jungs werden mit ordentlich Ergebniswut nach Linx fahren."

Dass dort aber eine Herkulesaufgabe auf den abstiegsbedrohten SV 08 wartet, dessen ist sich der Coach bewusst, schließlich führt der SV Linx trotz des Patzers am vergangenen Sonntag in Rielasingen-Arlen (1:4) die Tabelle mit einem Punkt an, hat aber ein Spiel mehr auf dem Konto als der Verfolger Freiburger FC: "Wenn alles normal läuft, wird es schwierig für uns, in Linx zu punkten. Für uns ist das ein Bonusspiel."

Achtung, wieder so eine Fußballweisheit: Derbys und Pokalspiele haben jedoch ihre eigenen Gesetze. In den 90 Minuten ist es egal, ob Kellerkind auf Spitzenreiter trifft. Was zählt, sind Hingabe, Leidenschaft, Wille und Zweikampfhärte. Tugenden, mit denen die Knöpflestädter den technisch so versierten Linxer Ballkünstlern um Mittelfeldmotor und Ex-Wörtelkicker Alexander Merkel, Vollstrecker Adrian Vollmer und Torjäger Marc Rubio Paroli bieten können. Und dann ist da ja noch Piakai Henkel, der in der Vorrunde beim 4:0 mit einem lupenreinen Hattrick binnen 20 Minuten für Kuppenheimer Alpträume sorgte und für morgen nach einer Muskelverletzung rechtzeitig fit wird.

So ein Derby ist auch oft ein Wiedersehen alter Bekannter, manchmal sogar ein Wiedersehen mit der ersten Liebe, wie es bei SVL-Coach Sascha Reiß der Fall ist, der im Wörtel das Fußball-ABC erlernte. "Ich freu mich generell auf jedes Spiel, aber die Partie gegen meinen Heimatverein hat noch einen ganz besonderen Reiz", sagt Reiß, der jedoch auf Stammtorhüter Norman Riedinger, in der Jugend ebenfalls für den SV 08 aktiv, verletzungsbedingt verzichten muss. Im Kuppenheimer Lager schnürte bereits ein Trio die Kickstiefel für die Hanauerländer: 08-Kapitän Faruk Karadogan, Mittelfeld-Staubsauger Armin Karamehmedovic und Abwehrroutinier Denis Kolasinac. Gerade Letzterer dürfte an alter Wirkungsstätte extra motiviert sein, erwischte er doch gegen Radolfzell einen rabenschwarzen Tag und verschuldete zwei Gegentreffer. "Wir haben das im Training mit Kola besprochen. Er war gedanklich einfach nicht auf dem Platz", sagt Frieböse.

Schließlich wusste bereits BVB-Ikone Adi Preißler, Kapitän der Meistermannschaften von 1956 und 1957: "Entscheidend is auf'm Platz." Noch so ein Gesetz.