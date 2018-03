Kamer Maloku greift nach den Sternen

Von Frank Vetter Profiboxen in Plittersdorf? Das wird es morgen Abend in der Altrheinhalle der Riedgemeinde geben: der Wahl-Durmersheimer Kamer Maloku und Attila Korda treten in einem Supermittelgewichtskampf um den EM-Titel der Global Boxing Union (GBU) an. Der Fight ist in ein Nachwuchsprogramm eingebettet. Etwa um 23 Uhr werden Kamer Maloku (wir berichteten) und sein Kontrahent den Titelfight beginnen. Dann hat die Altrheinhalle bereits einen kompletten Tag Boxen hinter sich. Denn die Veranstalter vom Karlsruher New Bulldog Gym und dem Baden-Badener Box- und Body Building Studio Stahlwerk wollen auch dem Nachwuchs eine Chance geben. "Wir wollen wieder gutes Boxen in Deutschland aufbauen, Profikämpfe auf Augenhöhe organisieren", so Giovanni Brenner, Mitveranstalter des Faustkampf-Events, das unter dem Motto "Jetzt! Die nächste Generation beginnt" steht. Die Organisatoren haben den festen Willen, jungen Boxtalenten eine Profi-Karriere zu ermöglichen und sie zu fördern. So werden Morgenvormittag von 10 bis 16 Uhr (das obligatorische Wiegen ab 9 Uhr) Nachwuchsboxer in 24 Paarungen zu Sparrings-Begegnungen in den Ring klettern. Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren kämpfen je nach Alter zweimal zwei oder zweimal drei Minuten. "Die Kämpfe morgens und über den Tag können sehr interessant sein," unterstreicht Brenner. Erfahrung im Profibereich können die Organisatoren, darunter GBU-Präsident Jürgen Lutz, in der Tat nachweisen: Lutz war bereits 1992 maßgeblich an Mehrfach-Weltmeisterin Regina Halmichs Karriere beteiligt. Auch die etwas ins Stocken geratene Laufbahn von Vincent Feigenbutz hat Lutz mit angeschoben. Auf einer Pressekonferenz stellte sich gestern das Organisationsteam und einige der Boxer der Öffentlichkeit vor. "Weltklasseboxer wachsen nicht einfach aus dem Boden, sie müssen ausgebildet und gefördert werden", stellte Jürgen Lutz zu Beginn fest. Mit seinen Nachwuchsbox-Events möchte der Boxpromotor dazu beitragen. Eine Profiboxveranstaltung habe es in der Region Baden-Baden schon seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben, so Lutz. Die Berufsboxer am Anfang ihrer Karriere, die morgen in den sechs mal sechs Meter großen Ring steigen, stammen aus Deutschland, Bosnien/Herzegovina, der Ukraine, der Tschechischen Republik und Ungarn. Den Hauptkampf um den vakanten GBU-EM-Gürtel im Supermittelgewicht (bis 76,2 Kilogramm) bestreiten der Wahl-Durmersheimer Kamer Maloku und Attila Korda aus Ungarn. Der Kampfrekord des gebürtigen Albaners Maloku verzeichnet zehn Profikämpfe, davon acht Siege, fünf durch Knock Out. Korda stand 20 mal im Ring, siegte 14 mal, elfmal durch K.o.. Von einem vorzeitigen Kampfende gehe er erst mal nicht aus, so Maloku, sein Gegner hatte es wegen eines Staus nicht zu dem Termin geschafft. Er sei fit für die EM-Distanz von zehn Runden, betont Maloku. Sein Trainer Rolf Bielen ergänzte: "K.o. ist kein Ergebnis. Ein guter Kampf ist wichtig. Ich bin froh, dass wir einen starken Gegner für Kamer haben. Wir wollen den Zuschauern natürlich etwas bieten". Geboten wird dem Publikum in der Altrheinhalle morgen Abend so einiges. Den zweiten Hauptkampf bestreiten der 18-jährige Karlsruher "Revolution" Devrin Dave und der Tscheche Petr Gina; sie werden vier mal drei Minuten im Leichtgewicht (bis 60 Kilogramm) ihre Fäuste schwingen. In den zwölf auf der Fightcard geplanten Kämpfen wird unter anderem auch die 100-malige Amateurboxerin und Olympiateilnehmerin "Babyface" Sarah Bohrmann zu sehen sein. Ab 17.30 Uhr bereiten Newcomer an der Schwelle zum Profidebüt Sparrings-Vorkämpfe ohne Wertung. Hier präsentieren sich auch ganz junge Hoffnungen: der erst achtjährige Leo Zach und der zwei Jahre ältere Lukas Herbertshagen. Um 18 Uhr startet dann das Profi-Programm. Wer sich vorab einen Eindruck von den Kontrahenten machen möchte, dem sei das öffentliche Wiegen heute um 17 Uhr in der Rastatter Schlossgalerie empfohlen. Tickets für den Box-Tag (Vormittagsprogramm fünf Euro, abends kosten die Karten zwischen 20 und 40 Euro) können unter (0721) 552233 und (0172) 7845536 bestellt werden, als auch beim heutigen Wiegen um 17 Uhr im Untergeschoss der Schlossgalerie sowie morgen tagsüber und an der Abendkasse in der Altrheinhalle erstanden werden.

