Auf dem Sprung

Beim Blick zurück legt sich ein sanftes Lächeln auf das jungenhafte Gesicht von Constantin Schnurr. Der junge Mann aus Bühlertal, das lässt sich in diesem Gesicht leicht ablesen, ist zufrieden mit dem, was er in der gerade zu Ende gehenden Saison geleistet hat, vor allem am Ende des Winters. Der Höhepunkt: Anfang Februar wurde Schnurr Zweiter mit dem deutschen Team bei den Junioren-Weltmeisterschaften in der Nordischen Kombination. "Es ist mein bislang größter Erfolg", sagt er. Viel mehr geht ja auch nicht. Zumindest nicht im für einen Kombinierer immer noch zarten Alter von 19 Jahren.

Und so groß und schön der Erfolg ist, so mehr oder weniger unerwartet ist er gekommen. "So richtig damit gerechnet habe ich nicht", gibt Schnurr zu. Natürlich, er war schon davor eines der großen deutschen Talente in der Nordischen Kombination, deutscher Jugendmeister der Jahre 2014, '15 und '16 sowie Vierter und Sechster im Einzel und Zweiter mit dem deutschen Team beim European Youth Olympic Festival 2015. Andererseits war die zurückliegende Saison lange eher, nun ja, zäh verlaufen, was seine Ursache darin hatte, wie jene davor zu Ende gegangen war - mit einem Sturz beim Skispringen in einem der letzten Wettkämpfe des Winters 2016 nämlich.

Eine schwere Gehirnerschütterung trug Schnurr damals davon. Was sich für einen Sturz beim Skispringen noch einigermaßen glimpflich anhört, hat ihn lange beschäftigt. Das ist völlig normal. Stürze beim Skispringen haben schon Karrieren beendet, weil plötzlich Sicherheit und Selbstverständlichkeit verloren gegangen waren - und nicht mehr wiedergewonnen werden konnten. "Skispringen ist Kopfsache", sagt Schnurr. Er sagt auch: "Ich habe den Sturz erstmal verarbeiten müssen."

Es scheint ihm, auch dank der Hilfe seines Mentaltrainers, mit dem er zuvor schon zusammengearbeitet hatte, gelungen, auch wenn es eine Weile gedauert hat, nicht zuletzt weil die Saison nach dem Malheur für ihn zu Ende war und er sich so bis zum Saisontrainingsauftakt im Mai gedulden musste, ehe er sich auch praktisch an die Aufarbeitung machen konnte. "Wieder oben auf der Schanze zu stehen und hinunterzuspringen, ist etwas anderes, als nur darüber zu reden", sagt Schnurr. Zumal ihm auch die Nachwirkungen der Gehirnerschütterung - eine erhöhte Lichtempfindlichkeit sowie immer wieder auftretende Kopfschmerzen - lange zu schaffen machten. Kontinuierliches Training, gerade im Kraft- und Athletikbereich, war so bis weit in den Sommer hinein kaum möglich. "Wir mussten ihn immer wieder rausnehmen", sagt Thomas Krause, der Landestrainer, bei dem Schnurr u.a. trainiert.

Im Kopf schon sehr, sehr weit

Vor diesem Hintergrund sind Platz 13 sowie die Ränge zehn und 14, die Schnurr beim Continental-Cup Mitte Januar im finnischen Ruka bzw. beim Alpen-Cup in Seefeld und Baiersbronn neben dem Vize-WM-Titel mit dem Team errungen hat, mehr als aller Ehren wert. "Es war eine sehr erfolgreiche Saison für ihn", bilanziert auch Trainer Thomas Krause, der seinen Schützling allgemein als "außergewöhnlich zielstrebig und ehrgeizig" sowie "vom Kopf her schon sehr, sehr weit" beschreibt.

Wie erfolgreich die Saison 2017/18 für den jungen Bühlertäler in der Tat war und wie gut er seinen Sturz verarbeitet hat, zeigt auch eine andere, eher familieninterne Kennziffer: Anfang des Jahres hat Schnurr seine persönliche Bestweite im Springen von 130 auf 136 Meter hochgeschraubt und sich damit ganz nebenbei den "Familienrekord" unter den Nagel gerissen. Bislang hatte den mit 133 Metern seine ältere Schwester Magdalena in Besitz gehalten, die Junioren-Weltmeisterin im Skispringen des Jahres 2009.

Schnurrs Karriere als Nordischer Kombinierer kann also hoffnungsvoll weitergehen. Begonnen hat sie vor über zwölf Jahren beim SV Baiersbronn, was dann auch die Frage beantwortet, wie einer überhaupt auf die Idee kommt, Skilanglauf mit Skispringen zu kombinieren. In Baiersbronn, erzählt Schnurr, sei es "völlig normal", dass man von Anfang an beides macht. Erst mit 13 oder 14 Jahren werde dann entschieden, ob einer besser Langläufer wird oder Springer. Oder eben Kombinierer. "Für mich kam nur die Kombination in Frage", erzählt Schnurr. "Eine Disziplin allein wäre mir zu monoton. Für mich ist es der Reiz, beides gut zu können", fügt er an.

Wobei beides, wie so oft, wenn mehrere Sportarten zu einem Mehrkampf zusammengefügt werden, nicht wirklich zusammenpasst. Genau das macht den Reiz ja aus - und die Schwierigkeit. Soll im Fall der Nordischen Kombination heißen: Beim Skilanglauf kommt es - natürlich - in erster Linie auf die Ausdauer an, beim Springen auf die Schnellkraft. "Im Training gilt es den Mittelweg zu finden", sagt Schnurr, was nicht immer einfach ist: "Wenn man von einem zu viel macht, kann es leicht passieren, dass es mit dem anderen bergab geht", erklärt er. Gerade in der Saisonvorbereitung werde deshalb hauptsächlich in Schwerpunkt-Blöcken trainiert: Einer halben Woche Ausdauertraining folgt eine halbe Woche Sprung- und Schnellkraft, zumindest das Grundprinzip ist so. Erst später, kurz vor und in der Wettkampfphase, wird beides dann kombiniert.

Training mit den Besten

Um hierfür die bestmöglichen Trainingsbedingungen genießen zu können, ist der 19-Jährige schon vor knapp fünf Jahren vom heimischen Bühlertal ans Skiinternat Furtwangen gewechselt, eine der sogenannten Eliteschulen des deutschen Sports, auf der u. a. schon Skispringer Martin Schmitt die Schulbank gedrückt hat. Gleich zwei Trainer, Thomas Krause und Steffen Tepel, kümmern sich hier um ihn. Die Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt Freiburg ist eng. Wird Schnurr vom Deutschen Skiverband (DSV) zu Trainingslehrgängen eingeladen oder zu Wettkämpfen berufen, ist Frank Erlbeck der für ihn zuständige Bundestrainer, der Heimcoach von Olympiasieger und Weltmeister Eric Frenzel.

Allein das zeigt, in welcher Liga Schnurr da längst mitkombiniert, auch wenn er mit seinen 19 Jahren natürlich noch ein Lernender ist. In Deutschland heißt das automatisch: Von den Besten lernen, zumindest in der Nordischen Kombination ist das so. Vor allem mit Fabian Rießle trainiert Schnurr schon jetzt regelmäßig zusammen. Läuft alles nach Plan, wird er demnächst, nach dem Abitur, neben einer Ausbildung beim Zoll oder der Bundeswehr, ganz in dessen Trainingsgruppe in Freiburg wechseln. "Es macht enorm viel aus, mit so Leuten trainieren zu können. Das pusht ungemein", sagt Schnurr. Und: "Wenn man mit denen trainiert, weiß man, wo's einem noch fehlt."

Noch fehlt ein Stückchen, natürlich. Er ist ja auch noch verdammt jung, zumal für einen Kombinierer. Und es sind schließlich die Weltbesten von denen Schnurr da spricht - und mit denen er sich in den nächsten Jahren messen will und es auch muss, soll seine internationale Karriere weitergehen und auch ihn in den Weltcup führen sowie zu Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. 2022 finden die nächsten statt. In Peking. "Sich dafür zu qualifizieren, wird schwer", weiß Schnurr. Dessen ungeachtet sagt er: "Mein Ziel ist es auf jeden Fall."