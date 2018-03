Entscheidende Phase in der Meisterschaft

Leichte Spiele gab es für den ganz schwach gestarteten Fußball-Drittligisten Karlsruher SC im bisherigen Verlauf der Saison 2017/18 sicher noch keine. Und jetzt, Mitte März, in dieser entscheidenden Phase der Meisterschaft, in der sich die Wildparkprofis bis auf Tabellenplatz drei hochgearbeitet und nur noch neun Spiele vor der Brust haben, "erst recht nicht mehr", sagt Oliver Kreuzer. Egal, ob in Erfurt oder heute Mittag (14 Uhr) zu Hause gegen den SV Meppen, "das spielt keine Rolle", so der Sportdirektor der Wildparkprofis weiter, "das sind alles brutal schwere Spiele".

Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz wisse aber auch, meint der frühere Profi: "Wenn sie ihr Potenzial ausschöpft, hat sie immer gute Möglichkeiten, ein Spiel zu gewinnen - auswärts und daheim. Es liegt immer nur an ihr selbst."

Heute, gegen den SV Meppen, der dem seit 18 Spielen ungeschlagenen KSC am 1.Oktober vergangenen Jahres die letzte Niederlage (0:2) beigebracht hat, "müssen wir von Beginn an hellwach sein", warnt Ersatz-Stürmer Dominik Stroh-Engel, "und über die Zweikämpfe ins Spiel kommen." Erst wenn das geschafft sei, könnten die Hausherren auch ihre spielerischen Qualitäten erfolgversprechend entfalten. Dass er selbst nur dem zweiten Glied angehört hat der frühere Torjäger "akzeptiert." Es zähle nur der Erfolg der Mannschaft und des Vereins. "Da müssen persönliche Eitelkeiten nach hinten gestellt werden. Und wir müssen noch enger zusammenrücken, um unsere Ziele zu erreichen." Dafür sei jeder Spieler wichtig. "Es kann immer etwas passieren, dann muss man bereit sein - und das bin ich."

Das stellte er in den letzten Wochen auch immer wieder unter Beweis, wenn er eingewechselt wurde. Gleiches gilt für Marco Thiede, wenn dieser von Trainer Alois Schwartz gebraucht wurde.

Das wird auch heute der Fall sein, denn Matthias Bader musste am Donnerstag wegen einer Verletzung an der rechten Wade, die er sich am vergangenen Sonntag in Erfurt zugezogen hatte, das Training abbrechen und konnte auch gestern nicht am Abschlusstraining teilnehmen. An seiner Stelle wird deshalb aller Voraussicht nach Thiede rechts hinten verteidigen.

Ansonsten kann der KSC-Coach personell aus dem Vollen schöpfen und es stellt sich nur die Frage, ob Burak Camoglu im Mittelfeld erneut den Vorzug gegenüber Marc Lorenz bekommt. Unabhängig von Personalfragen fordert Schwartz heute wieder "100 Prozent", von seiner Mannschaft, denn "das brauchen wir in jedem Spiel." Gegen den SV Meppen, so der Karlsruher Cheftrainer weiter, werde das "ein schwerer Gang." (fal)