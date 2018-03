Murgtal-Duell in Forbach

Während die Panthers unter Zugzwang stehen, ist für die HSG Murg der Druck weg. "Weder nach oben noch nach unten sind noch große Sprünge zu erwarten, am Ende werden wir uns zwischen dem vierten und sechsten Tabellenplatz wiederfinden", sagt Coach Marc Nutto. Dennoch sei man für das Murgtalderby natürlich motiviert - doppelt sogar. "Nur zu gerne würden wir dem Nachbarn die vierte Saisonniederlage beibringen", kündigt der HSG-Trainer an. Er weiß aber auch, dass man, um gegen die Panthers zu bestehen, "über 60 Minuten voll da sein muss". Die Gäste haben schon länger nichts Zählbares mehr aus Forbach mit nach Hause gebracht. "Und so soll es natürlich auch bleiben", betont Nutto, der sich, wenn Schwächephasen vermieden werden, "sehr gute Chancen auf den Sieg" ausrechnet.

Der Tabellenführer dürfte derweil seine Position verteidigen. Nicht nur punktetechnisch trennen die HR Rastatt/Niederbühl (26:4) und den ASV Ottenhöfen II (10:22) Welten, die Landesliga-Reserve wartet obendrein seit sieben Spielen auf einen Sieg. Beim zurückliegenden Heimspiel (25:27 gegen Steinbach/Kappelwindeck II) war der ASV zumindest nahe dran an den ersten Zählern im Jahr 2018. Davon dürfte man morgen Abend wieder weiter entfernt sein. Auch wenn das Ottenhöfener Lager weiß, dass in den nächsten Wochen noch zwingend Punkte gesammelt werden müssen, um nicht ganz ans Ende der Tabelle zu rutschen, kommen für dieses Vorhaben andere Partien in Betracht.

Hinter dem ASV sind aktuell noch der TSV Baden-Baden III (6:26) und die Reserve der HSG Hardt (4:26) platziert. Die beiden Abstiegskandidaten Nummer eins treffen morgen in Bietigheim aufeinander, so dass die Bezirksklasse an diesem Wochenende auch mit dem tiefstmöglichen Kellerduell aufwarten kann. Die Ausgangslage ist dabei klar: Während die HSG die Möglichkeit nutzen möchte, mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn nach Punkten gleichzuziehen, will der TVS beim Schlusslicht gewinnen, um sich vom letzten Platz möglicherweise schon vorentscheidend abzusetzen. "Um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben, muss in diesem Spiel ein Sieg her", bringt es HSG-Coach Georg Kaul auf den Punkt. Und auch wenn die dritte Mannschaft des TVS sicher auch mehr könne, als es der Tabellenplatz aussagt, so sollte dies, wenn alle Mann an Bord sind, auch möglich sein, findet Kaul.

Eine Woche nach dem großen Derby duellieren sich an diesem Wochenende die zweiten Mannschaften des BSV Sinzheim (26:6) und der SG Steinbach/Kappelwindeck (19:13). "Eine heikle Partie", sagt Phönix-Coach Thomas Schuppan, zumal das Hinspiel gegen den Tabellenvierten verloren wurde und sein Team zuletzt gegen die TSO-Reserve seine gewohnte Leistung nicht abrufen konnte und nur knapp gewann. Komplettiert wird der Spieltag von der Begegnung SG Freudenstadt/Baiersbronn (18:10) gegen Ottersweier II (12:20). (mabu)