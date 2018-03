"...und jetzt fliege ich zur Hallen-EM nach Madrid"

"Torhüter und Linksaußen haben eine Macke." Das hat einmal der gnadenlose Kritiker und "Peitschenknaller" Max Merkel gesagt. Was würde der im November 2006 verstorbene österreichische Fußballtrainer wohl zu einem sagen, der in der B-Jugend als Stürmer begann, dann ins Tor wechselte - und nun mit 37 Jahren mit großem Erfolg die gnadenlosen Mittelstrecken läuft? Er würde ihn wohl für verrückt erklären. Doch Stefan Gerber ist keineswegs verrückt.

Der gebürtige Vimbucher hatte schon immer ein Faible für das Laufen, fand aber in jungen Jahren den Mannschaftssport Fußball einfach reizvoller. Und dabei hielt er sich eher an den französischen Philosophen, Romanautoren und begeisterten Torhüter Albert Camus. "Alles, was ich über Moral und Verpflichtungen weiß, verdanke ich dem Fußball", hat Camus einst gesagt. Gerber, dessen Lieblingsposition schon immer die zwischen den beiden Pfosten war, drückt es so aus: "Der Fußball hat mir so viel gegeben, ich wollte diese tolle Zeit beim SV Weitenung nicht missen. Wir sind zusammen auf- und abgestiegen. Über den Fußball habe ich auch meine Frau (Anm. d. Red.: Schwester der Frau des damaligen Trainers Matthias Renz) und Freunde fürs Leben gefunden."

Insofern stellt sich für Stefan Gerber auch jetzt nicht die Frage: Warum er nicht früher mit der Leichtathletik angefangen hat? Eine eigentlich berechtigte Frage, denn der 37-Jährige, der für den TV Bühlertal startet, hat gerade einmal vier 800-Meter-Läufe absolviert - und ist schon deutscher Hallenmeister in der Altersklasse M35. Sein Meisterstück machte er am 3. März in Erfurt mit einem Start-Ziel-Sieg in 1:59,82 Minuten. Seine Bestzeit steht gar bei 1:59,35 Minuten. Und am Montag fliegt er nun zur Hallen-EM der Senioren nach Madrid, wo er als einziger Deutscher unter insgesamt 46 Teilnehmern über die 800 Meter startet. "Alles zu seiner Zeit", meint Gerber: "Natürlich würde ich, wenn ich früher mit dem Laufen angefangen hätte, bessere Zeiten erzielen, aber bis zum Alter von 31 Jahren schlug mein Herz eben nur für den Fußball. Für den habe ich meine ganze Leidenschaft eingebracht."

Nach der Saison 2011/2012 hatte er dann allerdings das Gefühl, mehr Zeit für seine Familie und sich zu brauchen. Er beendete seine Torwartkarriere, blieb dem SV Weitenung aber als Pressewart (insgesamt zwölf Jahre) und bis Juni letzten Jahres als Vorstandsmitglied erhalten. Seine Liebe zum Laufen entwickelte sich schleichend. Zunächst absolvierte er für den Hundesportverein Gamshurst mit seinem vierbeinigen Kameraden Geländeläufe über 2000 und 5000 Meter. Vermehrt kamen dann Volksläufe hinzu. Alles ziemlich planlos und ohne großen Trainingsaufwand. Von Volkslauf zu Volkslauf stellte der Modellathlet dann fest, dass "ich meine Zeiten immer mehr verbessern kann". Und ehrgeizig sowie willensstark war Gerber schon immer. Im Fußball hat er sich alles hart erarbeitet, beim Laufen kamen nun Ehrgeiz und Talent zusammen.

Trainingspartner von Nathaniel Seiler

Rasch wurde ihm klar, dass er sich "mit ein bisschen System auch ohne relativ größeren Trainingsaufwand schnell verbessern kann. Im März 2014 hat Gerber dann seine jetzige Trainerin Ulrike Sander kennengelernt. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Sander, die ein Auge für Talente hat, gewann einen ehrgeizigen Trainingspartner für beispielsweise den deutschen Spitzengeher Nathaniel Seiler und den Triathleten Claudius Armbruster, der im vergangenen Jahr bei einem Skiunfall auf tragische Weise ums Leben kam. Gerber wiederum profitierte von ihrem großen Wissen und ihren ausgefeilten Trainingsmethoden. Jetzt war er der "Faszination Leichtathletik" endgültig erlegen. An die Mittelstrecken verschwendete er aber damals noch keinen Gedanken. Er wollte von zehn Kilometer aufwärts trainieren, sein großer Traum war der Marathon.

Am 6. Mai 2015 lief Gerber in Großweier die zehn Straßenkilometer in 36:39 Minuten. Sein Ziel war es nun, eine 35er Zeit zu laufen, doch dann stoppte ihn eine Sehnenentzündung. Bis Oktober 2016 musste der "Bewegungsfanatiker" eine Zwangspause einlegen, in der er sich im Hygia-Fitnesscenter in Bühl wieder langsam aufbaute. Eine Schwester im Geiste fand er in Sylvia Schmieder (W40), mit der er sich gemeinsam im Training quälte und von deren Erfahrung in der Leichtathletik er enorm profitierte. Ab Oktober 2016 trainierte er dann wieder bei Ulrike Sander, aber auch als Einzelkämpfer mit Treppensteigen oder Mountainbikefahren. Sechs, sieben Mal die Woche, insgesamt zwölf Stunden. Aufgrund seiner Schichtarbeit bei der Kripo in Offenburg für ihn kein Problem.

Den ersten offiziellen Lauf bestritt Stefan Gerber im Juni 2017 bei den baden-württembergischen Senioren-Meisterschaften in Helmsheim über 1500 Meter und krallte sich gleich seinen ersten Titel. Spätestens jetzt waren ihm und seiner Trainerin bewusst, dass seine Stärke auf den Mittelstrecken liegt. Frei nach dem Motto: Je kürzer, desto besser.

Ein absoluter Höhepunkt in seiner noch jungen Läuferkarriere waren dann die deutschen Polizei-Meisterschaften Ende August 2017 in Bayern. Zusammen mit Dennis Bäuerle und einem weiteren Läufer holte der Kripo-Beamte die Goldmedaille über 3x1000 Meter. "Das war der Wahnsinn. Da waren zahlreiche deutsche Spitzenleichtathleten am Start - und ich hole Gold", kann Gerber sein Glück noch heute nicht so richtig fassen. Gegen Saisonende stellte der "Spätberufene" auf dem Bühlertäler Mittelberg seine persönliche Bestzeit (1:59,35 Minuten) über 800 Meter auf. Jetzt war Gerber klar, dass diese Strecke seine "Paradedisziplin" ist. Und alles war nach der Verletzung wieder da: Die Freude am Lauf, die Hingabe ans Training, der Glaube an sein Können.

Im Winter wurde mit Blick auf die Hallen-DM in Erfurt mächtig Kondition und Tempo gebolzt. Das Ergebnis ist bekannt: Stefan Gerber wurde in seiner Altersklasse deutscher Meister. Was für ein Höhenflug! Innerhalb nur eines Jahres katapultierte sich der ehemalige Torwart über die 800 Meter an die nationale Spitze der M35. Und am Montag fliegt er nun auf eigene Kosten und allein zur Hallen-EM nach Madrid, wo er am Mittwoch, wenn es normal läuft, gleich zwei 800-Meter-Rennen absolvieren muss. Ein mörderisches Programm, das neben der Tempohärte vor allem Taktik erfordert. Noch dazu für ihn ein Novum. Zwei Rennen an einem Tag ist der in Balzhofen wohnhafte Athlet noch nie gelaufen. Aber er will einen Tag später im Finale stehen. "Das ist mein Ziel", macht Stefan Gerber unmissverständlich klar. Es wird ein harter Kampf mit sich selber und gegen die letzten Zehntelsekunden.