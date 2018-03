Vom Winde verweht Von Christian Rapp Der Hollywoodklassiker "Vom Winde verweht" aus dem Jahr 1939 mit Vivien Leigh und Clark Gable in den Hauptrollen ist fester Bestandteil der Filmgeschichte. Das Fußball-Verbandsligaderby SV Linx gegen den SV 08 Kuppenheim aus dem Jahr 2018 wird dagegen nicht in die Fußball-Annalen eingehen. Dies lag daran, dass die Nebenrollen - schmieriger, tiefer Platz und vor allem heftige Windböen - den Hauptcharakteren - 22 tapfer kämpfende Spieler - die Show stahlen. Am Ende setzte sich der favorisierte SVL knapp, aber verdient mit 2:1 durch und darf weiter auf den Oscar hoffen - den Aufstieg in die Oberliga. Etliche Abschläge, die ins Aus segelten, Einwürfe, die direkt wieder im Aus landeten, hohe Seitenwechsel, die auf halber Strecke in der Luft stehen blieben: Die Akteure im Hans-Weber-Stadion hatten am Samstag mächtig mit den äußeren Bedingungen zu kämpfen, an gepflegtes Kurzpassspiel war nicht zu denken. "Heute waren es extreme Bedingungen, eine richtige Windlotterie. In der ersten Halbzeit haben wir trotzdem ordentlichen Fußball gezeigt. Abgesehen von der ersten Minute, als wir gedanklich noch in der Kabine waren", sagte SVL-Trainer Sascha Reiß und meinte damit die dicke Kuppenheimer Chance. Denn der Gast versteckte sich nach dem Anpfiff keineswegs, kombinierte sich über die rechte Seite in den SVL-Strafraum, wo Sami Saddedine freistehend am glänzend reagierenden Kevin Mury scheiterte. Danach war der Spitzenreiter wach, diktierte das Geschehen, hatte ein klares Übergewicht im Mittelfeld, wo der Ex-Kuppenheimer Alexander Merkel und Adrian Vollmer geschickt die Fäden zogen - ohne jedoch zu ernsthaften Torchancen zu kommen. Dafür musste dann ein Standard herhalten: Nach einem vermeidbaren Foul von Armin Karamehmedovic landete eine butterweiche Freistoßflanke am langen Eck direkt bei Vollmer, der nur noch den Kopf hinhalten musste (18.). "Die Standards haben uns heute das Genick gebrochen, beide Treffer resultierten aus ruhenden Bällen. Ansonsten haben wir ein gutes Spiel gezeigt, stehen aber wieder mit leeren Händen da", meinte 08-Coach Matthias Frieböse. Der Treffer zeigte Wirkung bei den Wörtelkickern, die Reiß-Elf kam im Anschluss zu einigen guten Gelegenheiten, doch Dennis Klemm fand gleich doppelt seinen Meister in 08-Keeper Gogol (23., 34.). Während die Schwarz-Blauen aufopferungsvoll verteidigten und keinem Zweikampf aus dem Wege gingen, stockte das Angriffsspiel. So blieb es bei einem ungefährlichen Weitschuss von Andreas Weisgerber kurz vor dem Pausentee. Im zweiten Abschnitt zunächst das gleiche Bild: Linx wirkte agiler, ließ Ball und Gegner laufen, ging jedoch zu fahrlässig mit den Chancen um. Der SV 08 roch dagegen mit zunehmender Spielzeit Lunte, traute sich mehr zu und steigerte sich auch fußballerisch, wenngleich die großen Tormöglichkeiten noch fehlten. Mitten hinein in die gute Kuppenheimer Phase sorgte dann Merkel für die vermeintliche Vorentscheidung: Einen scharf getretenen Freistoß von Venturini aus halbrechter Position ließ Gogol nach vorne abprallen, Merkel stand goldrichtig und staubte im zweiten Versuch ab (73.). Doch der SV 08 schüttelte sich kurz und antwortete mit wütenden Angriffen. Zunächst wurde ein Schuss von Weisgerber gerade noch abgeblockt, beim Nachschuss gelang Saddedine dann das Kunststück, aus wenigen Metern über anstatt in das Tor zu köpfen (74.). In der 83. Minute keimte dann nochmals Hoffnung im Kuppenheimer Lager auf: Weisgerber verkürzte mit einem sehenswerten Freistoß aus rund 22 Metern. Fünf Minuten vor dem Ende hatte Simon Götz gar den Ausgleich auf dem Fuß, als er bei einem 3:1-Überzahlspiel die Option hatte, seine Mitspieler in Szene zu setzen oder selbst den Torschuss zu suchen. Doch der wieselflinke Außenspieler wählte die denkbar schlechteste Variante: Er spielte dem einzig verbliebenen SVL-Verteidiger Rico Schmieder den Ball direkt in die Füße. SV Linx: Mury - Kopf, Schmider, Feist (67. Dussot), Klemm - Merkel, A. Vollmer, Venturini (88. Kopf), Göser (57. Recht) - Henkel (77. M. Vollmer), Rubio. SV 08 Kuppenheim: Gogol - Otto, Kolasinac, Karadogan, Stanic - Karamehmedovic, Peter - Saddedine (81. Tasli), Weisgerber, Djuric (72. Eren) - Götz. Schiedsrichter: Leroy Gallus (Freiburg) - Zuschauer: 210 - Tore: 1:0 A. Vollmer (19.), 2:0 Merkel (73.), 2:1 Weisgerber (82.) - Beste Spieler: A. Vollmer, Venturini - Weisgerber.

