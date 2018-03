Fink macht den Unterschied

Dem Ruf ein "Unterschiedsspieler" zu sein, also einer, der im Zweifelsfall über Sieg oder Niederlage entscheidet, war Anton Fink in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr so wirklich gerecht geworden. Im Spiel gegen den SV Meppen jedoch, der dem Karlsruher SC am 1. Oktober vergangenen Jahres die letzte Niederlage (0:2) beigebracht hatte, stellte "Toni" seine Torjägerqualitäten nach 14 Spielen und somit mehr als 22 Stunden Ladehemmung endlich mal wieder unter Beweis.

Mit seinen Saisontreffern Nummer sechs (26.) und sieben (77.) sicherte der Rekordgoalgetter der 3. Liga (jetzt 120 Tore) den Wildparkprofis einen "insgesamt verdienten Sieg", wie KSC-Cheftrainer Alois Schwartz das 2:0 später bezeichnete. Seine Mannschaft ist damit seit 19 Spielen ungeschlagen und kann die in der Saison 2012/13 unter Markus Kauczinski aufgestellte Rekordserie der 3. Liga - 20 Spiele ohne Niederlage - am Samstag in Würzburg einstellen.

Gegen Meppen spielte der KSC sofort schnell und druckvoll nach vorne und hatte nach einem Pass von Marvin Wanitzek schon in der 2. Minute die erste Tormöglichkeit durch Fabian Schleusener, doch Gästekeeper Eric Domaschke verhinderte mit einer Fußabwehr die Führung. Zwei Minuten später hatte dann nach einer Ecke auch Jonas Föhrenbach das 1:0 für die Wildparkprofis auf dem Fuß, schoss aber aus halblinker Position und nur etwa acht Metern über das Tor. Belohnt wurde der anfänglich gute Auftritt der Hausherren dann in der 26. Minute: Nach einem Zuspiel von Florent Muslija stellte Anton Fink mit einem Flachschuss aus 20 Metern die Karlsruher Führung her. "Bis dahin", so sagte es KSC-Coach Schwartz hernach, "hatte Meppen nicht stattgefunden". Nun bekamen die Gäste "das Spiel immer besser in den Griff", wie deren Trainer Christian Neidhart in seinem Rückblick feststellte. Und siehe da: In der 33. Minute hatten sie eine Riesen-Möglichkeit zum Ausgleich. Benjamin Girth köpfte jedoch eine Flanke von rechts völlig freistehend genau auf KSC-Keeper Benjamin Uphoff.

Kurz nach der Pause reklamierte Meppen dann - nach einem Zweikampf zwischen Föhrenbach und Marius Kleinsorge (51.) - einen "klaren Foulelfmeter", so SVM-CoachNeidhart. Doch Schiedsrichter Oliver Lossius winkte ab. Auch in der 58. Minute hätten die Emsländer der Partie vielleicht noch eine Wende geben können, aber ihr Kapitän Martin Wagner schoss aus spitzem Winkel von links rechts vorbei.

"Wir haben mehr in das Spiel investiert und die zweite Halbzeit bestimmt", ärgerte sich Meppens Trainer Christian Neidhart nach dem Abpfiff. Der KSC hingegen habe auf einen Fehler seiner Mannschaft gewartet. "Und den haben wir gemacht." Muslija fing einen Fehlpass von Wagner ab, setzte Fink in Szene - und der entschied das Spiel allein vor Domaschke mit dem 2:0.

"Wir haben nach dem Seitenwechsel das Fußballspielen ein bisschen eingestellt", kritisierte Oliver Kreuzer, der Sportdirektor der Karlsruher später. "Um so wichtiger war", fand deren Präsident Ingo Wellenreuhter, "dass Toni Fink zum richtigen Zeitpunkt das 2:0 gemacht hat."

KSC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Marcel Mehlem, Wanitzek - Camoglu, Muslija (90.+1 Lorenz) - A. Fink (80. Bülow), Schleusener (88. Pourie).

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Gebers, Vidovic, Vrzogic - Puttkammer (82. Deters), Leugers - Kleinsorge (61. Granatowski), Wagner, Tankulic (75. Kremer) - Girth.

Schiedsrichter: Oliver Lossius (Sondershausen) - Zuschauer: 11661 - Tore: 1:0 A. Fink (26.), 2:0 A. Fink (77.) - Gelbe Karten: Camoglu (2) - Leugers (11).